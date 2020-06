Bill & Ted Face the Music: pubblicato il primo trailer...

Il primo trailer del film Bill & Ted Face The Music è stato pubblicato. Si tratta del terzo episodio della saga iniziata nel 1989. I due protagonisti, nel terzo capitolo, si troveranno ad affrontare le avventure nei panni di salvatori dell’universo davvero particolari. I protagonisti, Ted e Bill, saranno rispettivamente interpretati da Keanu Reeves ed Alex Winters. La produzione è iniziata nel 2019 e si propone come la chiusura della trilogia iniziata nel 1989.

Nel cast di Bill & Ted Face The Music troveremo anche Thea (Samara Weaving) e Billie (Brigette Lundy-Paine). Oltre alle figlie dei protagonisti ci saranno Amy Stoch, Hal Landon Jr, Beck Bennett, Erinn Hayes, Jayma Mays, William Sadler. Chiudono la squadra Scott Mescudi e Anthony Carrigan. Alla regia, invece, vi è Dean Parisot.

I due migliori amici nel nuovo capitolo del franchise comedy sci-fy si imbarcheranno in un’avventura che li porterà un’altra volta a viaggiare nel tempo. In questo, saranno coadiuvati dalle due figlie impersonate dalle attrici Samara Weaving e Brigette Lundy-Paine. Nel corso delle peripezie, i due si imbatteranno in diversi personaggi storici e leggende del mondo della musica. L’uscita di Bill & Ted 3 al cinema è prevista per il prossimo 21 agosto 2020.

Their destiny is calling. Keanu Reeves and @Winter are BACK in the official poster for Bill & Ted Face the Music! Time to be excellent, dudes. 🎸⚡️ #BillAndTed3 #FaceTheMusic #BillAndTedDay pic.twitter.com/MSZToqIOQZ

