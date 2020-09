Cos’ha combinato Billy Butcher tra le due stagioni di The Boys?

The Boys di Amazon Prime Video ha pubblicato un nuovo cortometraggio intitolato “Butcher“, incentrato sul leader dei vigilantes Billy Butcher (Karl Urban). Il film si svolge tra la prima e la seconda stagione dello spettacolo e vede Butcher in fuga dopo essere stato incastrato per l’omicidio di Madelyn Stillwell. Butcher incontra un vecchio amico e chiede aiuto per trovare sua moglie Becca (Shantel VanSanten). Lo showrunner Eric Kripke aveva precedentemente affermato che il filmato doveva essere nell’episodio 2 della stagione 2 ma è stato tagliato a causa di tempi cinematografici.

Wondering what Butcher's been up to? Check out "BUTCHER: A Short Film" while you wait for tomorrow's new episode 👀 pic.twitter.com/gays9sWf3b — The Boys (@TheBoysTV) September 10, 2020

Cosa è accaduto nella prima stagione

La prima stagione di The Boys ha fatto luce sull’odio di Butcher per “Supes”, poiché credeva che sua moglie fosse morta dopo essere stata violentata dal leader sociopatico dei Sette Homelander (Anthony Starr). Tuttavia, si è scoperto che Becca era viva e si trovava in un complesso. Suo figlio possiede gli stessi poteri di Homelander, che ha portato il leader dei Sette ad addestrare il ragazzo sul come usarli. Butcher si è riunito con i Boys per cancellare i loro nomi. Tuttavia, c’è tensione tra lui e Hughie (Jack Quaid) a causa del coinvolgimento romantico di quest’ultimo con Starlight / Annie January (Erin Moriarty). I ragazzi hanno tentato di liberare Kenji, il fratello di Kimiko, ma è stato brutalmente assassinato da Stormfront (Aya Cash).

The Boys di Amazon Studios vede protagonisti Karl Urban come Billy Butcher, Jack Quaid come Hughie, Laz Alonso come Mother’s Milk, Tomer Kapon come Frenchie. Oltre a Karen Fukuhara come donna, Erin Moriarty come Annie January, Chace Crawford come Deep, Antony Starr come Homelander. Completano la squadra Aya Cash nei panni di Stormfront e Simon Pegg nel ruolo del padre di Hughie. I nuovi episodi della seconda stagione vengono pubblicati venerdì su Amazon Prime Video.