Billy Crystal aggiorna sulla serie sequel di Monsters & Co....

Billy Crystal ha aggiornato i fan sulla serie sequel di Monsters & Co., Monsters at Work. L’attore, regista e sceneggiatore ha così parlato: “Monsters at Work sarà una serie. John Goodman e io siamo Sully e Mike. La serie, dal punto di vista temporale, inizia sei mesi dopo Monsters, Inc. Quindi ora, siamo al Laugh Floor”. Per poi aggiungere: “Abbiamo creato nuovi fantastici personaggi con alcuni ottimi doppiatori, e John e io stiamo riprendendo le nostre parti”. Infine: “Sono passati 20 anni dall’uscita di Monsters, Inc. e quel film sembrava incredibile 20 anni fa. È fantastico ed esilarante e ci stiamo divertendo molto a farlo”.

Billy Crystal aggiorna anche sulla produzione

Nel cast, oltre a Crystal e Goodman, troviamo anche Ben Feldman, Kelly Marie Tran, Alanna Ubach, Jennifer Tilly, John Ratzenberger e Bob Peterson. La serie, che proviene dal creatore e produttore esecutivo Roberts Gannaway, seguirà il giovane mostro Tylor Tuskmon (Feldman), un giovane meccanico talentuoso del Monsters, Inc. Facilities Team (MIFT). Billy Crystal ha anche spiegato a che punto è la produzione: “Abbiamo fatto un sacco di episodi. Siamo stati in pausa a causa della pandemia. Alcuni li ho potuti fare a casa e altri li ho potuti fare in uno studio deserto a Burbank”. Ma: “Essere l’unico nel lotto è stato un po’ strano. Ma sì, stiamo progredendo”. Monsters at Work dovrebbe essere presentato in anteprima su Disney+ nel 2021.

Monsters & Co. è un film d’animazione del 2001 diretto da Pete Docter, Lee Unkrich e David Silverman, questi ultimi due in veste di co-registi. Quarto lungometraggio prodotto dalla Pixar, il film è uscito il 2 novembre 2001 negli Stati Uniti e il 15 marzo 2002 in Italia con un anno di ritardo. Il film ha incassato a livello mondiale 562 816 256$, di cui 289 916 256$ nei soli Stati Uniti, a fronte di un budget di circa 115 000 000$.