Birds of Prey arriva in anticipo in home video

Birds of Prey sarà disponibile su Amazon e Itunes dal 24 marzo. Tra le conseguenze negative del Coronavirus sul mercato cinematografico e seriale, c’è anche quello di portare le case di distribuzione ad anticipare l’uscita in digitale di alcuni film. La Warner Bros. si accoda alla Universal che ha scelto di far uscire in anticipo titoli come The Invisible Man, Emma e The Hunt.

Cathy Yan favorevole all’uscita anticipata

Il film con Harley Quinn protagonista è stato un grande flop dal punto di vista degli incassi. Ma la Warner Bros. ha deciso di anticipare l’uscita di circa un mese dell’opera diretta da Cathy Yan. Birds of Prey sarà disponibile sul mercato statunitense al prezzo di 19.99$ mentre non è ancora stato reso noto il prezzo in Italia. La stessa Cathy Yan, attraverso il suo canale Twitter, si è detta a favore della scelta fatta dalla Warner Bros.

I would not be opposed to putting Birds of Prey on VOD earlier. https://t.co/TrKynikHLx — Cathy Yan (@CathyYan) March 16, 2020

Birds of prey al 17 febbraio 2020 ha incassato 61,6 milioni di dollari in Nord America e 83,6 milioni nel resto del mondo, per un totale di 145,2 milioni di dollari. Durante il suo weekend di apertura, si prevedeva un incasso tra i 50 e i 55 milioni di $, finendo per incassarne in realtà 33 milioni. Si tratta dell’incasso di esordio più basso da quando esiste il DC Extended Universe. In Italia il film, nel weekend di debutto, ha incassato poco meno di 1.2 milioni di euro. Aggiudicandosi il secondo posto della classifica dietro il film Odio l’estate di Aldo, Giovanni e Giacomo e avanti a Dolittle di Robert Downey Jr. Il film, l’ottavo del DC Extended Universe, è basato sul gruppo Birds of Prey dell’Universo DC. Vede protagonisti Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella Jay Basco, Ali Wong e Ewan McGregor.