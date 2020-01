Birds of Prey: come sono le prime reazioni della critica?

All’estero Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è stato già mostrato alla stampa. Le prime reazioni allo show sono estremamente positive. La critica, attraverso i social, ha apprezzato in particolare le interpretazioni degli attori. Su tutte quelle di Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor e Margot Robbie.

Andiamo a scoprire i punti di vista di alcuni giornalisti. Iniziamo da Mike Rougeau di GameSpot: “Ho appena visto #BirdsOfPrey, e sono felice di comunicarvi che è già il mio film DC preferito tra quelli dell’era moderna. Come Shazam, si crea un suo percorso con un’estetica, un’azione e un tono del tutto unici”. Applausi per alcuni interpreti: “Margot, Ewan e il resto del cast sono fantastici al 100%. Perchè non ci sono più scene sui pattini???”

Giudizi estremamente positivi dalla critica

Erik Davis di Fandango si aggiunge alla platea di chi ha premiato lo show. Queste le sue parole: “#BirdsOfPrey ha un’azione e dell’humor da paura, assieme ad alcuni dei personaggi più memorabili che abbiamo visto finora in un film DC”. La migliore a suo parere è la protagonista: “Ma il più grande punto di forza è Margot Robbie. È fantastica come Harley Quinn, e ci dimostra anche che a volta le relazioni che più contano sono quelle con il buon cibo”.

Concludiamo con Angie J Han di Mashable: “BirdsOfPrey: personaggi di spicco, azione al di sopra della media e una colonna sonora azzeccatissima ostacolati forse da un ritmo e un tono poco omogenei”. Arriva poi un piccolo appunto: “Le ragazze sono al meglio quando sono insieme, ma non ci sono abbastanza scene con tutte loro”. Infine svela la sua preferita: “La Cacciatrice di Mary Elizabeth Winstead è l’MVP non troppo nascosto del film”.

Ricordiamo che Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn è un film del 2020 diretto da Cathy Yan. L’uscita in Italia è prevista per il 6 Febbraio 2020.