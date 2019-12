Birds of Prey è ufficialmente Rated R

L’imminente film DC di Birds of Prey ha ricevuto un R-rating. L’ufficialità, insieme alla motivazione, è stata diffusa dalla MPAA, la Motion Picture Association of America, ovvero la censura cinematografica americana. Il perché della scelta è evidente: “Rated R per violenza e linguaggio forti lungo tutta la durata, e alcune scene inerenti sesso e droga”.

Birds of Prey, Margot Robbie parla di Harley Quinn

La grande protagonista dello show, Margot Robbie, ha spiegato come nella sua prima apparizione nei panni di Harley Quinn fu costretta ad adattarsi alla valutazione PG. Queste le parole raccolte dal portale ComicBook.com: “Sentivo di dovermi censurare molto, ovviamente, per adattarmi a una valutazione PG”. Aggiungendo inoltre che: “Molti dei personaggi che esistono nel mondo DC, ad essere onesti, sono piuttosto cupi. E molti di loro, ad esempio Cacciatrice, hanno un grave trauma infantile alla spalle, hanno gravi malattie mentali, come Harley”.

Con la censura non vi era la possibilità di fare analisi profonde: “A volte non puoi davvero approfondire queste cose se devi censurarti. – aggiunge la Robbie – E ho pensato, non sarebbe liberatorio se non dovessimo preoccuparci di questo e provarlo davvero e poi, nell’editing, perfezionare il tono del film“.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è interpretato da Margot Robbie, che riprende il ruolo di Harley Quinn da Suicide Squad. Il film presenta anche Mary Elizabeth Winstead nei panni di Cacciatrice, Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary, ed Ella Jay Basco nei panni di Cassandra Cain, i membri fondatori della squadra di vigilanti al femminile simile a una gang. La pellicola debutterà nei cinema il 7 febbraio 2020.

Birds of Prey, la sinossi

Questa la sinossi ufficiale. “Avete mai sentito quella della poliziotta, dell’usignolo, della psicopatica e della principessa della mafia? Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn è una storia contorta narrata dalla stessa Harley, come solo Harley può raccontarla”. Un episodio scatenerà l’inferno: “Quando il criminale più perfidamente narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira una ragazzina chiamata Cass, la città viene messa a soqquadro per cercarla. I cammini di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta se non unire le forze per sconfiggere Roman”.