Warner Bros. UK, per festeggiare al meglio il Natale, ha pubblicato un nuovo teaser trailer dedicato a Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.

Have a blast this Christmas! 💥 #BirdsOfPrey is coming to cinemas February 7. pic.twitter.com/FuvVgT3mzq — Warner Bros. UK (@WarnerBrosUK) December 23, 2019

Birds of Prey Rated-R e non solo…

Di recente, riguardo la pellicola, è stato annunciato che lo show sarà vietato ai minori di 18 anni. IMBD ha motivato il tutto con le seguenti parole: “Presenza di linguaggio osceno, violenza, droga e contenuti sessualmente espliciti“. Una scelta ben accolta dalla protagonista principale, Margot Robbie, che spiega come in Suicide Squad: “Sentivo di dovermi censurare per adeguarmi alla valutazione del film. Questi sono personaggi DC abbastanza oscuri, credo non ci si dovrebbe preoccapare di frenarsi”.

Il film, la cui uscita nelle sale italiana è prevista per il 6 febbraio 2020, è diretto da Cathy Yan. Si tratta dell’ottavo del DC Extended Universe, è basato sul gruppo Birds of Prey dell’Universo DC. Dopo gli avvenimenti di Suicide Squad, Batman è scomparso lasciando Gotham City in mano ai criminali. Harley Quinn, dopo essersi separata dal Joker, decide di unirsi al gruppo Birds of Prey insieme a Black Canary, Cacciatrice e Renee Montoya per salvare Cassandra Cain dal signore del crimine di Gotham City, Maschera Nera. La colonna sonora del film è opera di Daniel Pemberton, già autore della colonna sonora del film di animazione Spider-Man – Un nuovo universo, del biopic diretto da Danny Boyle Steve Jobs, di Operazione U.N.C.L.E., King Arthur, The Counselor e Yesterday.

Nel film Warner Bros. Pictures, Margot Robbie ritorna come Harley Quinn, al fianco di Mary Elizabeth Winstead come Cacciatrice; Jurnee Smollett-Bell invece nel ruolo di Black Canary. Completano la squadra Rosie Perez Renee Montoya; Chris Messina nel ruolo di Victor Zsasz; ed Ewan McGregor nel ruolo di Roman Sionis. La debuttante Ella Jay Basco recita nel ruolo di Cassandra “Cass” Cain.