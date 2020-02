Sono arrivate in rete le prime recensioni di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Stando ai dati pubblicati da Rotten Tomatoes, il film è riuscito a conquistare i favori della stampa internazionale. Su un totale di 49 recensioni, lo show DC ha raggiunto un indice di gradimento del 92%. Un risultato molto più alto rispetto a quello ottenuto nel 2016 da Suicide Squad (26%). Al momento non è invece disponibile l’Audience Score, visto che il film esordirà negli Stati Uniti un giorno dopo la release italiana. Secondo le ultime proiezioni del box office, Birds of Prey potrebbe inoltre debuttare con un incasso globale di 110-125 milioni di dollari. Il film è arrivato il 6 febbraio nei cinema italiani.

Birds of Prey vede nel cast Margot Robbie al suo ritorno nei panni di Harley Quinn. Insieme a lei troveremo Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Ella Jay Basco e Ewan McGregor nei panni di Maschera Nera. Il film, l’ottavo del DC Extended Universe, è basato sul gruppo Birds of Prey dell’Universo DC. Dopo gli eventi di Suicide Squad, Batman è scomparso, lasciando Gotham City in mano ai criminali; Harley Quinn, dopo essersi separata dal Joker, si unisce a Black Canary, Cacciatrice e a Renee Montoya, per salvare Cassandra Cain e sconfiggere il signore della droga di Gotham, Maschera Nera. Le riprese si sono principalmente svolte a Los Angeles, in California a gennaio 2019 con il titolo provvisorio di “Fox Force Five”. Nonostante le riprese avrebbero dovuto avere luogo anche ad Atlanta e Savannah in Georgia.

I “divieti” di Birds of Prey

La colonna sonora del film è opera di Daniel Pemberton. La canzone Diamonds di Megan Thee Stallion e Normani è stata pubblicata il 10 gennaio 2020 come singolo apripista della colonna sonora del film. Negli Stati Uniti il film ha ricevuto il divieto per i minori di 17 anni dalla MPAA per la presenza di «violenza, linguaggio forte, riferimenti sessuali e uso di droghe». In Italia invece il film non ha alcun divieto.