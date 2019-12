Birds of Prey: il nuovo teaser di Capodanno

Dopo il video di Natale, è stato condiviso un teaser di Capodanno di Harley Quinn e delle Birds of Prey. Eccolo qui:

In questo teaser promozionale, vediamo Harley Quinn e le sue colleghe Birds of Prey festeggiare la fine di questo 2019 tra fuochi artificiali e occhiali vistosi. Il tutto è scandito da un countdown. Il prossimo anno, infatti, sarà segnato dall’uscita dell’attesissimo film Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.

Ma non fatevi ingannare dal clima di festa e dalle espressioni felici che traspaiono nel teaser! Ricordiamo che Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn sarà ben diverso da quanto appena visto. A differenza del precedente Suicide Squad (Regia di David Ayer, 2016), il nuovo film è stato classificato R-rated dalla Motion Picture Association of America.

“A causa del rating ho dovuto censurarmi un bel po’,” ha rivelato Margot Robbie al sito di intrattenimento ComicBook. “Sono tantissimi i personaggi dell’Universo DC ad essere piuttosto dark, macabri. Molti, come per esempio Huntress, hanno subito gravi traumi infantili. Tanti sono affetti da gravi disturbi mentali, come ad esempio Harley. È come se non avessimo mai… è difficile approfondire queste tematiche e allo stesso tempo doversi trattenere. Credo che sarebbe stato tutto più semplice se ci fossimo occupati di questo particolare aspetto durante la fase di editing.”

Il nuovo film

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn sarà diretto dalla regista di Dead Pigs Cathy Yan.

Margot Robbie riprenderà il suo iconico ruolo. Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell e Ella Jay Basco interpreteranno rispettivamente Huntress, Black Canary e Cassandra Cain, la fondatrice delle Birds of Prey. L’attrice Rosie Perez interpreterà Renee Montoya, detective di Gotham City. Ewan McGregor e Chris Messina impersoneranno rispettivamente i villain Black Mask e Victor Zsasz.

L’arrivo di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn nelle sale cinematografiche è previsto per il 7 febbraio 2020.