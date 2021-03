Black Adam: stanno finalmente per iniziare le riprese?

La produzione di Black Adam, che vedrà protagonista Dwayne “The Rock” Johnson nei panni dell’anti-eroe nonché villain principale delle storie di Shazam!, sta per partire. Stando ai nuovi aggiornamenti forniti dal produttore Hiram Garcia – nonché socio dello stesso The Rock alla Seven Bucks Productions – tutto è ormai pronto per le riprese. Queste le sue dichiarazioni sullo stato attuale del progetto: “Partiremo presto, inizieremo le riprese il prossimo aprile e gireremo in Georgia, molto lontano da casa. Siamo tutti molto emozionati, abbiamo tutto posizionato sulla rampa di lancio, siamo carichissimi per questo progetto”.

Hiram Garcia su The Rock

Hiram Garcia ha inoltre spiegato perchè l’amico The Rock è la scelta migliore per la parte del protagonista. “È un supereroe vivente, e se c’è mai stato qualcuno nato per quella parte allora è lui. Non so più da quanti anni stiamo sviluppando Black Adam, credo circa un decennio a questo punto e abbiamo parlato di ogni aspetto”, ha dichiarato. Quindi: “Lo guardi e pensi: ‘Eccolo, è lui, ecco perché abbiamo aspettato tanto, per questo abbiamo lavorato così a lungo per far sì che accadesse”. Infine: “Questo tizio è Black Adam e cambierà per sempre l’Universo DC. Lo cambierà davvero”.

Marwan Kenzari, che ha interpretato Jafar in Aladdin live-action della Disney, si è unito a Black Adam della Warner Bros. e della New Line Cinema. Secondo THR, il ruolo di Kenzari è attualmente segreto. Kenzari si unisce a Hawkman di Aldis Hodge, Atom Smasher di Noah Centineo e Cyclone di Quintessa Swindell. Oltre all’omonimo antieroe di Dwayne “The Rock” Johnson Black Adam. Parlando di Johnson, l’attore ha perso poco tempo ad accogliere Kenzari nel cast, twittando: “Benvenuto Marwan Kenzari nello show. Porta un peso e un’abilità reali e sarà quella forza di cui la nostra storia ha bisogno”.