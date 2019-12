Black Adam: nel film ci sarà anche Hawkgirl?

Un nuovo report dello scooper Charles Murphy sembrerebbe confermare la presenza di Hawkgirl nel film di Jaumet Collet-Serra Black Adam. Attraverso il suo portal Murphy’s Multiverse, lo scooper riferisce inoltre come la produzione stia cercando un’attrice tra i 20 e i 30 anni per dare vita a Hawkgirl accanto a Dwayne Johnson. Nel report viene anche confermata la presenza del Dottor Fate e Isis così come quella dei membri della JSA Hawkman, Atom Smasher e Stargirl. Creata da James Robinson, David S. Goyer e Scott Benefiel, Hawkgirl ha visto il suo debutto a fumetti sulle pagine di JSA: Secret Files and Origins #1 nel 1999.

Hawkgirl, dove l’abbiamo già vista?

Il personaggio ha avuto anche diversi ruoli sul piccolo schermo, essendo apparso sia in Legends of Tomorrow che in Smallville senza dimenticare le varie serie animate. Lo scorso ottobre, Dwayne Johnson ha svelato che il film Black Adam inizierà la produzione a luglio 2020. Un mese dopo l’attore ha annunciato che il film arriverà nei cinema a dicembre del 2021.

Ricordiamo che Black Adam, il cui vero nome è Theo-Adam o Teth Adam, è un personaggio immaginario dei fumetti pubblicati negli Stati Uniti d’America dalla DC Comics. Guerriero egiziano potenziato dal Mago Shazam, originariamente pensato per comparire in una sola storia, divenne un nemico abituale dopo che la DC Comics cominciò a pubblicare le storie del Mago Shazam sotto il titolo di Shazam!.

I sensi di Adam sono molto acuti. Black Adam è stato ripetutamente descritto come un guerriero che aveva dimostrato di essere altamente abile anche prima che gli fosse stato dato il potere del Mago Shazam. Con gli anni il personaggio è stato ridefinito come un antieroe corrotto, entrando a far parte anche della Justice Society, seppure per breve tempo.