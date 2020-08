Il logo di Black Adam svelato in un breve teaser animato

The Rock è pronto da tempo a diventare Black Adam, uno dei progetti dell’universo cinematografico DC Comics in cantiere da più tempo. Manca ancora un po’ di tempo prima del debutto ufficiale, ma in occasione del panel dedicato nel corso del DC FanDome l’attore ha mostrato un piccolo assaggio di cosa aspettarsi. Insieme a Jim Lee e Bosslogic, ha creato un piccolo teaser animato che porti i fan all’interno del mondo di Black Adam. Potete vedere il video qui di seguito.

Black Adam, un piccolo teaser introduce al mondo del film

The Rock himself revealed the first teaser for Black Adam during #DCFanDome in a collaboration with @Bosslogic. pic.twitter.com/BilyeuyueQ — IGN (@IGN) August 22, 2020

Nel filmato, possiamo vedere la storia del personaggio, a partire dal suo passato da schiavo. Si tratta di una breve introduzione, che porta i fan all’interno del mondo della pellicola, in attesa che la produzione inizi e in futuro arrivi un vero e proprio trailer dedicato. Il video rivela inoltre il logo ufficiale della pellicola, che riprende il fulmine sul petto del protagonista.

Non si è trattato però dell’unica notizia emersa durante questo atteso panel. Nel corso della trasmissione si è aggiunto alla conversazione l’attore americano Noah Centineo, che ha confermato che sarà presente nel film nei panni di Atom Smasher. Si tratta di un eroe che, come Black Adam, fa parte della Justice Society of America e che condivide con lui un rapporto molto stretto. Oltre a lui nel film saranno presenti altri eroi del team, fra cui Hawkman, Dr. Fate e Cyclone.

Diretto da Jaume Collet-Serra, Black Adam arriverà nei cinema americani il 22 dicembre del 2021. A interpretare il personaggio principale ci sarà la stella del cinema action Dwayne Johnson al suo debutto nei panni di un supereroe.