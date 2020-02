Black Hammer 4: il volume conclusivo arriva in libreria

Giunge al termine la saga di Black Hammer, con il volume numero 4 che arriverà presto in librerie e fumetterie grazie a BAO Publishing. La saga curata da Jeff Lemire e Dean Ormston, già Eisner Award come miglior serie, si conclude quindi dopo una lunga avventura. A partire dal 27 febbraio Black Hammer 4 – L’era Del Terrore parte II sarà disponibile sugli scaffali anche in Italia.

Black Hammer 4 – L’era Del Terrore parte II, dal 27 febbraio in libreria

Ci sarà una speciale aggiunta in questo attesissimo volume. Oltre alle sopracitate firme principali della serie Jeff Lemire e Dean Ormston, supportati come sempre dai colori di Dave Stewart, ci saranno anche i disegni di Rich Tommaso a impreziosire l’opera. L’autore ha infatti curato le prime pagine di questo libro che porterà alla conclusione le vicende degli eroi disfunzionali di Black hammer.

Questa lunga e apprezzatissima analisi e riflessione sulla Golden Age del fumetto supereroistico come dicevamo ha già ottenuto tanti premi. Fra questi spicca principalmente l’Eisner Award come miglior nuova serie nel 2017 e l’anno successivo il riconoscimento a Jeff Lemire come miglior sceneggiatore con il Gran Guinigi a Lucca Comics & Games.

Di seguito potete trovare la sinossi ufficiale di questo ultimo volume:

“Dopo che Abraham Slam, Golden Gail, Barbalien e il colonnello Weird – il gruppo di eroi dimenticati di Spiral City, in esilio forzato sulla Terra – hanno capito cosa è realmente successo loro nell’ultimo decennio, come possono salvare nuovamente il mondo da una fine catastrofica? Il loro storico nemico, l’Anti-Dio, è tornato, ma anche Lucy – l’erede del leggendario Black Hammer – sembra pronta a lottare per la sua nuova famiglia“.

Vi ricordiamo che l’ultimo capitolo della saga di Black Hammer sarà disponibile in libreria a partire dal 27 febbraio. Voi avete letto la saga di Black Hammer? Cosa ne pensate? Siete rimasti colpiti dalle avventure degli eroi creati da Lemire e Ormston?