Black Lotus: la carta venduta su Ebay ad un prezzo esorbitante

Una rara copia di Black Lotus di Magic: The Gathering’s Alpha, classificata come una gemma, è stata venduta su eBay per una somma clamorosa di $ 511.100 USD, rendendola la più costosa mai venduta all’asta di Magic. L’asta è durata dieci giorni. A partire dal primo giorno di offerte, a causa del suo valore estremamente alto come pezzo di storia collezionabile di Magic, aveva già battuto il precedente record per il prezzo di una carta collezionabile Black Lotus, che era di $ 250.000 USD. Questo capolavoro assoluto di Magic: The Gathering è molto ricercato e si distingue per la sua custodia, firmata dall’artista per Black Lotus, Christopher Rush.

La vendita si è chiusa dopo dieci giorni

Durante gli ultimi quattro minuti dell’asta, il prezzo di questa storica carta collezionabile è balzato drasticamente da “soli” 310.200 al suo valore finale, oltre il doppio del prezzo della precedente Lotus che deteneva il record. A un grado Gem Mint, questa carta è più di una gemma: è davvero un’anomalia. Dopo 28 anni di utilizzo ripetuto, che spesso si traducono in usura, le carte di Alpha sono, il più delle volte, usurate e quindi raccolgono molto meno all’asta. Alla fine, un pezzo raro come questo messo all’asta per così tanti soldi segna una pietra miliare molto importante nella storia del gioco. Non solo, ma dimostra che il mercato ha un posto per oggetti da collezione di questo calibro accanto a oggetti come belle arti, auto sportive e gioielli.

Power Nine è un termine inglese che si riferisce ad un gruppo di nove carte del gioco di carte collezionabili Magic: l’Adunanza. Queste carte facevano parte delle prime tre edizioni del gioco, tutte uscite nel 1993, e sono considerate tra le più potenti e rare di tutte. Le nove carte, stampate nelle edizioni Alpha, Beta e Unlimited, sono le seguenti: Black Lotus, Mox Pearl, Mox Ruby, Mox Sapphire, Mox Jet, Mox Emerald, Ancestral Recall, Timetwister e Time Walk.