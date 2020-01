Black Widow: arrivano i Funko Pop!

Un paio di giorni fa, Funko ha annunciato una nuova serie di Pop! dedicati al cinecomic Black Widow. Le nuove action figure ritraggono Black Widow, Red Guardian, Taskmaster e infine Yelena. Scopriamole insieme.

Tanto per cominciare, Black Widow, alter ego di Natasha Romanoff, è raffigurata sia in abiti civili e che in costume bianco. Ecco infatti Pop! Black Widow in street clothes e Pop! Black Widow in a white suit.

Anche Taskmaster è raffigurato in due versioni: in una imbraccia la spada e lo scudo, nell’altra il proprio arco. I Funko Pop di Red Guardian e Yelena, invece, ritraggono i due personaggi nei loro rispettivi costumi.

I Funko Pop! sopracitati sono già preordinabili su Amazon e su Entertainment Earth. Il prezzo di ognuno è di 10.99 dollari. L’uscita è prevista per aprile.

Nel comunicato stampa, Funko ha annunciato due ulteriori Pop! che usciranno in esclusiva per Walmart, uno dedicato a Black Widow in costume grigio, l’altro a Taskmaster con gli artigli.

Gli otto Funko Pop! dedicati ai personaggi di Black Widow entreranno a fare parte del vasto catalogo di Funko che comprende già tantissimi altri personaggi appartenenti al Marvel Cinematic Universe.

Il futuro film

Con la regia di Cate Shortland (Berlin Syndrome – In ostaggio, Lore, Somersault), il cinecomic Black Widow debutterà nelle sale italiane il prossimo 29 aprile 2020, un paio di giorni prima rispetto all’uscita nei cinema statunitensi. Sarà il primo film della quarta fase del Marvel Cinematic Universe.

Nei panni di Black Widow, alter ego di Natasha Romanoff, ritroviamo l’attrice Scarlett Johansson, celebre per aver impersonato l’eroina anche negli altri capitoli del MCU. Florence Pugh (Lady Macbeth, Piccole Donne, Midsommar, Una famiglia al tappeto), David Harbour (Hellboy, Suicide Squad, Stranger Things), Hopper in Stranger Things, e Rachel Weisz (The Constant Gardener – La cospirazione, La favorita, La mummia, La mummia – Il ritorno) impersoneranno rispettivamente Yelena Belova, Red Guardian e infine Iron Maiden, alter ego di Melina Vostokoff.