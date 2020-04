Black Widow, annunciata la nuova data di uscita!

È appena arrivato l’annuncio che i fan Marvel attendevano. Gli Studios hanno infatti appena annunciato con un post sui propri social la nuova data di uscita di Black Widow. L’attesissimo film che porterà per la prima volta Vedova Nera nel ruolo di protagonista farà il proprio debutto nelle sale il prossimo 6 novembre. Una notizia che crea un po’ di scompiglio nell’universo cinematografico Marvel.

Black Widow, la nuova data di uscita è fissata al 6 novembre

Originariamente questo film avrebbe dovuto debuttare nelle sale il 1 maggio (in Italia il 29 aprile). Tuttavia, in seguito alla chiusura delle sale per il rischio di contagio dovuto all’epidemia in corso, ne era stato annunciato il rinvio a data da destinarsi. Ora, dopo alcuni giorni di attesa è finalmente arrivata la comunicazione della nuova data, che sarà quindi questo autunno.

Si tratta di una data che non è scelta a caso, ovviamente. In origine infatti proprio quel giorno un altro film del Marvel Cinematic Universe avrebbe dovuto fare il proprio debutto. Stiamo parlando de Gli Eterni, che avrebbe introdotto questo gruppo di eroi nel franchise. Chiaramente questa pellicola ora è stata rimandata a sua volta più in là, nel febbraio 2021.

Questo significa che allo stato attuale delle cose, non sarà più Black Widow ad aprire la Fase 4 del MCU, bensì The Falcon and the Winter Soldier, la prima serie TV destinata a Disney+ della Casa delle Idee. Anche in questo caso però è facile aspettarsi un rinvio, dato che l’emergenza contagio ha colpito anche le riprese di questo show, attualmente sospese.

Cosa ne pensate? Come credete si riorganizzerà l’universo Marvel dopo questa decisione?

Vi ricordiamo che la nuova data di uscita di Black Widow è fissata al 6 novembre 2020. Il film, diretto da Cate Shortland vedrà il ritorno di Scarlett Johansson nella serie, accompagnata da Florence Pugh, David Harbour e Rachel Weisz.