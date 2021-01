Black Widow: ecco quanto durerà il film Marvel

A meno che non arrivi un altro ritardo nei prossimi mesi, cosa che potrebbe verificarsi, il Marvel Cinematic Universe farà il suo ritorno sul grande schermo questa primavera con l’uscita di Black Widow. Interpretato da Scarlett Johansson nel ruolo della protagonista, Black Widow si immergerà più a fondo nella storia di Natasha Romanoff. I fan che stavano aspettando altri film MCU condivideranno molto tempo con il franchise quando arriverà. Il film durerà infatti oltre due ore.

Rinviato di recente No Time to Die

Un nuovo articolo sul sito web di Disney UK ha rivelato il runtime ufficiale di Black Widow, facendo sapere a tutti esattamente quanto è lungo il film. Secondo il sito, Black Widow durerà 2 ore e 13 minuti, tempo di esecuzione piuttosto standard per i film non di squadra MCU. Thor: Ragnarok arriva a due ore e dieci, mentre Captain America: The Winter Soldier dura due ore e sedici. Quindi, come la maggior parte dei film MCU incentrati sulla storia di un singolo personaggio, Black Widow impiegherà più di due ore. Molte delle più grandi uscite cinematografiche della primavera sono già state ricollocate, incluso il 25° film di James Bond, No Time to Die.

Con molte sale ancora chiuse a causa della pandemia e l’introduzione del vaccino che procede più lentamente di quanto molte persone sperassero, si parla tanto di altri film primaverili che vengono respinti. Ciò ha preoccupato i fan della Marvel è che Black Widow verrà ricollocato. Il film doveva originariamente arrivare nei cinema nella primavera del 2020. Naturalmente, c’è sempre la possibilità per Marvel e Disney di mettere lo show su Disney + con la funzione Premier Access. Questarichiederebbe agli utenti di pagare altri $30 per l’acquisto.