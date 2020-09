Black Widow: ennesimo rinvio in arrivo!

La Disney è pronta a ritardare ancora una volta l’uscita di Black Widow della Marvel con Scarlett Johansson. La pellicola era in programma il 6 novembre, ma la performance al botteghino di Tenet sembra abbia inciso sull’ennesimo rinvio. Sebbene i cinema rimangano chiusi nei principali mercati come New York, Los Angeles e San Francisco, i ricavi interni per Tenet riflettono un pubblico americano che chiaramente non è pronto a tornare nelle sale cinematografiche. Di conseguenza, la Warner Bros. ha spinto Wonder Woman 1984 dal 2 ottobre al giorno di Natale negli USA, mentre la Universal ha portato Candyman al prossimo anno.

Black Widow rinviato ancora: i dettagli della pellicola

Cate Shortland ha diretto Black Widow, con Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz. Oltre a O-T Fagbenle, Ray Winstone e William Hurt, quest’ultimo dei quali riprende il ruolo di Thaddeus Ross dal film non MCU del 2008 L’Incredibile Hulk. Sebbene il film sia un prequel, sarà interessante vedere se questo ultimo ritardo cancella la cronologia della Marvel. Non è chiaro se lo show avrà conseguenze sugli eventi futuri all’interno dell’MCU e sui film in arrivo come Eterni, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli e Thor: Love and Thunder.

Gli stessi rapporti che affermano che Black Widow subirà un ritardo indicano anche che la Disney sta valutando cosa fare con Pixar’s Soul, che uscirà nei cinema il 20 novembre. Molti osservatori del settore ritengono che Soul debutterà su Disney Plus. La Disney ha addebitato agli abbonati altri $ 30 per guardare Mulan, mentre per guardare Hamilton, Artemis Fowl o The One and Only Ivan non è stato chiesto alcun pagamento aggiuntivo. Ciò che è chiaro ora è che tutti gli occhi sono puntati sull’imminente film di James Bond della MGM No Time to Die, e se rimarrà fedele alla data di uscita del 20 novembre, specialmente con Mulan che al botteghino cinese ha deluso le attese.