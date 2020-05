Nella prossima avventura del Marvel Cinematic Universe assisteremo allo scontro tra Vedova Nera e Taskmaster. Un primo assaggio di questa attesissima battaglia lo possiamo avere nel simpatico corto animato di Funko, dedicato proprio a Black Widow. Potete vedere il filmato, realizzato nello stile delle classiche figure dell’azienda ovviamente, qui di seguito.

Black Widow è al centro del nuovo corto Funko

Il video ci mostra in uno stile leggero e simpatico la battaglia tra il villain, Natasha e la ‘sorellina’ di quest’ultima alias Yelena Belova. Uno scontro che, con tutta probabilità, rivedremo anche in Black Widow, anche se non necessariamente in questa forma esatta.

È interessante notare come, nonostante il tono cartoonesco, il filmato evidenzi le capacità del villain. Nell’universo Marvel infatti Taskmaster è dotato di una memoria eccezionale per il movimento, che lo rende capace di replicare gli stili e le tattiche di combattimento di tantissimi eroi, a partire ovviamente dagli Avengers. Nei trailer finora rilasciati di Black Widow ne abbiamo potuto avere un assaggio, con richiami a Capitan America e Black Panther, e ora lo vediamo ripetere immediatamente un salto al’indietro di Vedova Nera.

Questo breve video sarà un piccolo aiuto per i fan Marvel che dovranno attendere ancora un po’ prima di poter vedere finalmente Vedova Nera protagonista della sua prima avventura cinematografica. Black Widow avrebbe dovuto infatti essere già uscito al cinema, ma a causa del lockdown anti-contagio, la pellicola ha subito un rinvio. A meno di altri cambi di data, il film debutterà il prossimo novembre.

Black Widow, diretto da Cate Shortland, racconterà gli eventi che hanno coinvolto Vedova Nera tra il finale di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War. Nel farlo, probabilmente svelerà qualcosa anche del suo oscuro passato, che la lega a diversi personaggi, interpretati da Florence Pugh, David Harbour e Rachel Weisz nel film.

Cosa ne pensate? Vi ha divertito questo corto animato di Funko dedicato a Black Widow?