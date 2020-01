Il film della Marvel Black Widow introdurrà il malvagio Taskmaster nell’universo cinematografico Marvel. I trailer del film ci portano a pensare che Taskmaster utilizzerà i suoi riflessi fotografici per imitare le abilità dei Vendicatori tra cui Black Widow, Captain America e Hawkeye. Intanto una delle prossime figure in vinile di Black Widow Pop di Funko ci fa notare un dettaglio che ci porta a Black Panther. I fan infatti hanno sottolineato come il Pop di Taskmaster ha le mani in una posizione che ricorda lo stile di combattimento di T’Challa. La deduzione finale è che userà delle mosse di Black Panther quando si imbatterà in Black Widow, Red Guardian e il resto degli alleati di Natasha Romanov.

Il film in Italia uscirà il 29 Aprile 2020 Il film in Italia uscirà il 29 Aprile 2020

Black Widow è un film supereroistico statunitense del 2020 diretto da Cate Shortland. Basato sul personaggio di Natasha Romanoff dei fumetti Marvel Comics, è il primo film dove lei è protagonista. Si tratta inoltre del ventiquattresimo film del Marvel Cinematic Universe e del primo della cosiddetta “Fase Quattro”. Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, Natasha Romanoff si ritrova da sola e costretta ad affrontare il suo passato mentre incombe una nuova minaccia. La colonna sonora del film è stata composta da Alexandre Desplat. Il film sarà distribuito il 29 aprile 2020 in Italia e il 1º maggio 2020 negli Stati Uniti.

Ritornando a Taskmaster, il cui vero nome potrebbe essere Anthony “Tony” Masters, è un personaggio dei fumetti, creato da David Michelinie (testi) e George Pérez (disegni). La sua prima apparizione avviene in The Avengers (vol. 1[2]) n. 195 (maggio 1980). Taskmaster ha coltivato nel corso degli anni una profonda amicizia con supercriminali quali Deadpool e Black Ant. Taskmaster è dotato dell’abilità superumana di duplicare perfettamente i movimenti di chiunque, a prescindere dalla difficoltà, dopo averli visti anche solo una volta.