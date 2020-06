Le stelle dell’NBA vedranno Black Widow in anteprima?

È notizia di qualche giorno fa che il campionato di basket americano riprenderà in una forma particolare. Le partite ricominceranno all’ESPN World Wide Sports di Disney World, con i giocatori ospitati nelle strutture alberghiere del resort. In quegli spazi le stelle dell’NBA avranno tutta una serie di opzioni di intrattenimento dedicate e fra queste potrebbe esserci anche Black Widow. I giocatori avranno quindi la possibilità di vedere in anteprima di diverse settimane l’atteso film Marvel.

L’idea è che tutti i team, le famiglie e il personale per il campionato stiano all’interno delle strutture con minimi contatti con l’esterno. Questo in modo da poter completare le gare contenendo al massimo i rischi di contagio. Per rendere più gestibile la ‘reclusione’ ci saranno quindi diverse attività speciali, esclusive del centro dove si terranno gli incontri. Fra queste ci saranno anche diversi film e sembra che uno di questi sarà proprio quello dedicato a Vedova Nera.

La pellicola in effetti è già completata, ormai da diverse settimane. Il piano originale, prima della chiusura delle sale dovuta al rischio contagio, era quello di rilasciarla a fine aprile. Successivamente poi si è cambiata la data di uscita, rimandando tutto a novembre, nei giorni in cui avrebbe dovuto fare il debutto Gli Eterni.

Un insider del mondo dell’NBA, Keith Smith, ha però suggerito che i giocatori potrebbero vedere Black Widow già questa estate:

Per Walt Disney World Sources: Disney will make movies available for players and their families (once they join). This is likely to include movies that have not been released to the general public, including Marvel's Black Widow.

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) June 16, 2020