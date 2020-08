Black Widow su Disney+ come Mulan? Parla Bob Chapek

La Disney non ha ancora in programma di rilasciare Black Widow della Marvel Studios sul suo servizio di streaming. Durante la convocazione degli utili del terzo trimestre dell’azienda, Bob Chapek, Amministratore delegato della Walt Disney Company, ha parlato della possibilità che la première di Black Widow arrivi su Disney+. Quando un azionista ha chiesto se la pellicola potesse seguire Mulan con un debutto su Disney+, Chapek ha spiegato che la società terrà d’occhio le prestazioni del remake. “Siamo molto lieti di essere in grado di portare Mulan nella nostra base di consumatori che lo sta aspettando da molto, molto tempo, poiché purtroppo abbiamo dovuto spostare più volte la nostra data cinematografica”, ha detto Chapek.

Bob Chapek spiega la scelta su Mulan

“Siamo fortunati ad avere l’opportunità di portarlo sulla nostra piattaforma diretta in modo che i consumatori possano apprezzarlo, ma stiamo guardando Mulan come una tantum”. “Quindi Mulan è una tantum”, ha continuato Bob Chapek. “Detto questo, riteniamo molto interessante poter fare una nuova offerta – la nostra offerta di accesso in anteprima – ai consumatori a quel prezzo di $ 29,99 e imparare da essa e vedere cosa succede, non solo in termini di diffusione del numero degli abbonati che otteniamo sulla piattaforma, ma il numero effettivo di transazioni sulla piattaforma Disney+ che otteniamo su quell’offerta PVOD”. Dunque per ora Black Widow non seguirà le orme del live action.

Vi ricordiamo che la nuova data di uscita di Black Widow è fissata al 6 novembre 2020. Il film, diretto da Cate Shortland vedrà il ritorno di Scarlett Johansson nella serie, accompagnata da Florence Pugh, David Harbour e Rachel Weisz. Questo significa che allo stato attuale delle cose, non sarà più Black Widow ad aprire la Fase 4 del MCU. Ma The Falcon and the Winter Soldier, la prima serie TV destinata a Disney+ della Casa delle Idee.