Black Widow non sarà rimandato (probabilmente)

La Disney e i Marvel Studios non sembrano avere dei piani per rinviare l’uscita di Black Widow. Dunque il rinvio di No time to Die pare non abbia influito sulle strategie della Marvel. Il portale Deadline ritiene infatti che lo studio non voglia assolutamente cambiare la data di lancio prevista. Nonostante ciò, diversi addetti ai lavori hanno riferito che Black Widow potrebbe passare alla data di uscita del 6 novembre ad oggi coperta da Gli Eterni, che a sua volta scalerebbe al 2021. Parliamo tuttavia di ipotesi, al momento, remote. L’uscita di Black Widow, prevista per il 29 aprile, è tra le più attese visto che darà il via alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Ricordiamo che in Black Widow ci saranno alcuni flashback nei quali sarà possibile ammirare una giovanissima Natasha Romanoff.

La regia di Black Widow affidata a Cate Shortland

La notizia è arrivata dai truccatori David White e Paul Gooch che hanno svelato come lo show tornerà indietro con il tempo. Queste le parole raccolte da variety: “Stiamo tornando indietro nel tempo a quando erano molto più giovani”. Per poi aggiungere: “E abbiamo attori che interpretano anche più giovani di loro, lo stesso tipo di personaggio dei personaggi”. La regia di Black Widow è stata affidata a Cate Shortland, seconda donna a dirigere un titolo dell’universo cinematografico Marvel, mentre la sceneggiatura è stata riscritta nei mesi scorsi da Ned Benson. Insieme alla Johansson ci saranno anche David Harbour, Florence Pugh, e Rachel Weisz. Le riprese sono iniziate nel maggio 2019 in Norvegia e proseguite in Ungheria sono poi terminate a ottobre. La colonna sonora del film è stata composta da Alexandre Desplat.

Riguardo la regista Cate Shortland nel 2012 scrive e dirige il film Lore, girato in tedesco e ambientato in una famiglia di contadini nei giorni seguenti la fine della Seconda guerra mondiale. Il film viene scelto per rappresentare l’Australia ai premi Oscar 2013 nella categoria del miglior film in lingua straniera. Ora arriva la grande occasione di dirigere un Marvel.