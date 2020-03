Black Widow rimandato a data da destinarsi

Marvel ha ufficialmente annunciato di aver rinviato a data da destinarsi Black Widow. L’uscita del cinecomic, che vede protagonista Scarlett Johansson, era in origine prevista per il 1 maggio negli Stati Uniti e il 29 Aprile in Italia. Disney e Marvel si sono quindi arresi al coronavirus, rinviando il primo film della Fase 4 del Marvel Cinemtic Universe. Decisione praticamente obbligata considerando anche la chiusura di molti cinema negli Stati Uniti, come New York, New Jersey Ohio, Pennsylvania e Washington.

Natasha Romanoff protagonista principale

Diretto da Cate Shortland e con protagonista Scarlett Johansson, il cinecomic è ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War. Protagonista assoluta l’agente dello S.H.I.E.L.D. Natash Romanoff che dovrà fare i conti con il proprio passato. Il cast, oltre alla Johansson, vede protagonisti Florence Pugh, David Harbour e Rachel Weisz. L’aspettativa per questo nuovo progetto è piuttosto alta.

Toccherà infatti a Black Widow dare il via alla cosiddetta Fase 4, dopo l’esplosiva conclusione di quella precedente prima con Avengers: Endgame e poi con Spider-Man: Far From Home. Con questi due film si è conclusa l’Infinity Saga, primo grande arco narrativo del franchise, e ora i fan sono curiosi di scoprire cosa li aspetta nel futuro. La regia di Black Widow è stata affidata a Cate Shortland, seconda donna a dirigere un titolo dell’universo cinematografico Marvel, mentre la sceneggiatura è stata riscritta nei mesi scorsi da Ned Benson. Insieme alla Johansson ci saranno anche David Harbour, Florence Pugh, e Rachel Weisz. Le riprese sono iniziate nel maggio 2019 in Norvegia e proseguite in Ungheria sono poi terminate a ottobre. La colonna sonora del film è stata composta da Alexandre Desplat.

Riguardo la regista Cate Shortland nel 2012 scrive e dirige il film Lore, girato in tedesco e ambientato in una famiglia di contadini nei giorni seguenti la fine della Seconda guerra mondiale. Il film viene scelto per rappresentare l’Australia ai premi Oscar 2013 nella categoria del miglior film in lingua straniera.