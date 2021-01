Nuovo rinvio per l’uscita di Black Widow?

L’uscita di Black Widow potrebbe subire un nuovo rinvio. Secondo quanto riporta Variety, l’uscita prevista per il 7 maggio potrebbe essere spostata un’ultima volta, aspettando di poter riempire le sale cinematografiche quando la situazione sanitaria lo permetterà. Stando alle voci, Marvel vuole spostare la data ancora una volta prima di rassegnarsi a farlo uscire direttamente su Disney+.

Black Widow: possibile rinvio per l’uscita?

Vogliamo essere chiari da subito nel dire che, per il momento, Disney non ha annunciato nessun cambio di data per il film dedicato a Vedova Nera. Ma la situazione sanitaria in tutto il mondo e negli Stati Uniti ed Europa in particolare non sembra permettere un’uscita il 7 maggio. Sebbene tutti speriamo di poter tornare nelle sale molto prima, gli esperti invitano alla calma. E visto che Black Widow è la prima supereroina a debuttare al cinema per la Fase 5, Disney vuole la certezza di vendere moltissimi biglietti. Certezza che potrebbe non esserci a maggio.

Vedova Nera potrebbe arrivare su Disney+?

Lo slittamento di un anno intero è arrivato nel 2020 per assicurare un’uscita teatrale di Black Widow. Un evento importante per il franchise Marvel, sia per l’inizio della nuova fase dei film che per dare un film da solista all’unica donna nella formazione originale degli Avengers. Un evento che merita di essere proiettato al cinema.

Marvel ha fatto di tutto per distinguere i film dalle serie TV in uscita su Disney+, come WandaVision. Che fanno parte della storia generale dell’MCU ma hanno un ruolo diverso dal punto di vista commerciale. Le serie servono per portare iscritti ma i film portano soldi. Moltissimi: nel 2019 erano 11 miliardi di dollari.

Tuttavia, lo stesso Kevin Feige, produttore a capo dell’MCU, spiega che tutto è possibile. “Voglio dire, la sicurezza non ha senso nel mondo di oggi perché nessuno sa nulla. La speranza scorre eterna. Uno spera che un anno di slittamento sia abbastanza, ora abbiamo un vaccino. Vedremo. Io certamente lo spero. Voglio tornare nei cinema con le persone”.

Marvel ha deciso di fare tutto il possibile per vedere Black Widow al cinema, anche un ulteriore rinvio dell’uscita. Ma la possibilità di vederlo su Disney+ rimane. Nel frattempo noi cerchiamo easter egg in WandaVision e speriamo di tornare nelle sale al più presto.