Blade Runner 2049: il regista apre a un terzo film (o quasi)

Blade Runner è una delle opere cinematografiche più influenti della storia. La complessa vicenda che coinvolge il cacciatore di androidi Rick Deckard, ispirata a un racconto di Philip K. Dick, ha lasciato un’impronta indelebile sul mondo del cinema e non solo. Ad anni di distanza poi ne è stato realizzato un sequel che, nonostante l’apprezzamento critico, non ha ottenuto il successo sperato. Ci sarà quindi mai un terzo film di Blade Runner?

Blade Runner, il regista apre un terzo film

A parlare proprio di questo è Denis Villeneuve, regista dell’ultimo capitolo del franchise, ambientato a trent’anni di distanza dal precedente. L’autore ha speso parole di apprezzamento per l’universo narrativo della pellicola e sarebbe più che contento di tornare ad occuparsi di un progetto del genere. Tuttavia, ha una condizione importante: non deve trattarsi di un sequel.

Nella recente intervista infatti Villeneuve ha spiegato che sente la necessità di portare storie originali nel cinema. Quindi la sua idea per un terzo film di Blade Runner sarebbe prendere una strada completamente diversa, slegata dai suoi predecessori e incentrata su un’avventura nuova. Queste le sue parole:

“È un luogo così pieno di spunti, il mondo di Blade Runner. Il problema che ho è con la parola sequel. Credo che il cinema abbia bisogno di storie originali. Però, se mi stai chiedendo di rivisitare questo universo in un modo differente, posso dirti di sì. Dovrebbe essere un progetto che si regge sulle proprie gambe. Qualcosa che sia slegato da tutti e due gli altri film. Un noir investigativo ambientato nel futuro… A volte mi sveglio nella notte sognando cose del genere“.

Al di là delle dichiarazioni del regista, sembra che comunque attualmente non ci siano progetti in cantiere per un ritorno nel mondo di Blade Runner. Però chissà che il suo interessamento non apra nuove porte…