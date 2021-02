Blade non sarà vietato ai minori? Parla Kevin Feige

Chi stava aspettando con ansia l’arrivo della versione di Blade con classificazione R nell’universo cinematografico Marvel, rimarrà ora deluso. Secondo Kevin Feige il gruppo non sta prendendo in considerazione alcun contenuto classificato come R al di fuori di Deadpool 3. Anzi, sembra invece che Blade uscirà nei cinema – cosa che potrebbe accadere già nell’ottobre 2022 – con classificazione PG-13. Di conseguenza, Blade non sarà vietato ai minori.

Le parole di Kevin Feige

Durante il panel Marvel Studios dei TCA, Kevin Feige ha risposto ad alcune domande dei presenti che l’hanno interrogato su possibili nuove produzioni Marvel Studios vietate ai minori con classificazione Rated-R. Così ha affermato: “Ci rivolgiamo sempre con tutto ciò che stiamo facendo sia ai bambini che agli adulti”. Per poi spiegare: “A parte Deadpool 3 che è già stato stabilito da tempo il genere di film e la sua classificazione, dato che come già anticipato non vogliamo rovinare quanto già gatto con il personaggio, non abbiamo in progetto nessuna storia o personaggio che avrà una classificazione PG-13 o toni che possano prevedere tale classificazione”. Feige ha quindi specificato: “La cosa non ci ha mai trattenuto. Se le cose dovessero cambiare ora che è arrivato anche Star se ne potrebbe discutere”. Infine: “Ma al momento non è quello che abbiamo in mente. Abbiamo sempre raccontato le storie con i toni e la classificazione che volevamo”. Una chiusura netta sul fatto che Blade possa essere vietato ai minori.



Blade dei Marvel Studios ha trovato la sua sceneggiatrice circa tre settimane fa. Si tratta di Stacy Osei-Kuffour, che ha lavorato su Watchmen. Secondo THR, la star Mahershala Ali, che sarà il protagonista principale, è stata coinvolta nel processo di selezione di chi avrebbe scritto il progetto. Annunciato al Comic-Con International: San Diego nel 2019, Blade sarà il reboot del Marvel Cinematic Universe della trilogia Blade con protagonista Wesley Snipes lanciata nel 1998.