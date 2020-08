L’ultimo blockbuster rimasto al mondo diventa un Airbnb

Airbnb offrirà un luogo di vacanza unico nel suo genere. Uno degli annunci di affitto propone infatti l’ultimo negozio Blockbuster al mondo a Bend, Oregon. “Rispolvera quelle tessere per un pigiama party nell’ultimo BLOCKBUSTER del mondo”. Per poi aggiungere: “Quando chiami per questo soggiorno, stai prenotando una notte negli anni ’90, ma questa volta non dovrai supplicare i tuoi genitori di noleggiare l’ultimo film dell’orrore”. Ha scritto il manager Sandi Harding nell’elenco di Airbnb. L’offerta è aperta solo ai residenti della contea di Deschutes, specifica l’elenco. Chi vive nella contea può iscriversi a uno dei tre soggiorni di una notte presso la videoteca. Gli ospiti abbastanza fortunati da prenotare il posto avranno pieno accesso alla collezione apparentemente infinita di titoli di film di Blockbuster.

Quanto costa dormire nell’ultimo negozio Blockbuster al mondo?

Per un costo di $4, i residenti selezionati di Deschutes possono rivivere i giorni di gloria del negozio di noleggio poiché la stanza vanta mobili, decorazioni e snack che ricordano gli anni ’90. Sebbene l’accordo da sogno per gli amanti del cinema locale arrivi durante la pandemia COVID-19, Harding assicura ai potenziali affittuari che lo spazio verrà pulito in conformità ai nuovi protocolli di sanificazione di Airbnb, informati dal CDC. Inoltre, saranno prontamente disponibili per gli ospiti coperture per il viso e salviettine disinfettanti. “Ricorda, il negozio è tutto tuo per la notte! Quindi scatenati, fai esplodere il boombox e indossa il tuo denim preferito degli anni ’90 in modo da sentirti a casa in un’altra era”, ha aggiunto nella descrizione di Harding.

Blockbuster, Inc. è stata una società di distribuzione statunitense, fondata nel 1985 a Dallas (Texas) e fallita nel 2013. Il suo core business era focalizzato sull’acquisto a noleggio di prodotti home video e videogiochi, e successivamente sulla distribuzione digitale di contenuti. Nonostante il succitato fallimento, ancora sopravvive un negozio Blockbuster a Bend (Oregon).