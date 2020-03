Bloodshot arriva in anticipo in digitale

In questo momento il cinema, come tante altre forme di intrattenimento, è spinto a modificare l’approccio classico e trovare nuove strade. Con la chiusura delle sale e le misure per contenere il contagio, sono molte le produzioni sospese, le date di uscita rinviate e le modifiche ai calendari. Ora, mentre i cinema abbassano la serranda anche in America, titoli appena usciti come Bloodshot devono trovare nuove soluzioni e un’ipotesi è la release digitale.

Bloodshot, dal 24 marzo arriva in digitale

Questo film, che vede Vin Diesel nel ruolo principale, puntava sicuramente a un box office più ricco dei 24 milioni raccolti in tutto il mondo a partire dallo scorso venerdì, quando è uscito. Tuttavia, se già quel dato era compromesso, ora con le sale che chiudono sembra praticamente impossibile risalire la china. Non è detto che sia tutta colpa del COVID-19 (le recensioni della critica non erano particolarmente benauguranti), ma resta che ora questo film rischia di fare un buco molto serio nei bilanci dello studio.

E così, anche Sony come tante altre case di produzione, ha deciso di tentare la strada dei Video On Demand. La release digitale di Bloodshot infatti avverrà molto in anticipo rispetto alle tempistiche classiche. Il 24 marzo, a soli undici giorni dal debutto nelle sale americane, questo film sarà acquistabile per tutti sulle piattaforme online. Per dare un’idea della differenza, tipicamente il periodo di attesa è di circa tre mesi, se non di più.

Sarà ancora da vedere se questo approccio sarà attuato anche in Italia. Qui la situazione potrebbe essere più complessa, ma considerando che il film non ha ancora avuto una release effettiva (avrebbe dovuto debuttare settimana prossima) potrebbe esserci la possibilità di vederlo online nei prossimi giorni.

E voi cosa ne dite? Pensate possa essere una buona strategia per contrastare la chiusura delle sale di questi giorni?