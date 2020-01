Bloodshot: nuovo trailer internazionale

Warner Bros Italia ha pubblicato il nuovo trailer internazionale di Bloodshot. Parliamo dell’adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto Valiant Entertainment che vede protagonista Vin Diesel.

Bloodshot è un soldato potenziato grazie alla nanotecnologia che applica il sistema di infusione vascolare di potentissime nanomacchine. Tutto ciò permette un potenziamento fisico oltre a fornire abilità di rigenerazione. Il film in uscita vede Vin Diesel nei panni di Ray Garrison. È riportato in vita dalla RST Corporation come super soldato ed impiegato come arma per delle missioni da agente segreto. La RTS lo potenzierà fisicamente, ma per tenere sotto controllo Ray la compagnia gestirà la sua mente e prenderà il controllo della sua memoria. Starà a Ray cercare liberarsi dal controllo della RST Corporation.

Bloodshot: trailer, cast e regia del film

Lo show sarà diretto da David Wilson, nel cast oltre a Vin Diesel troveremo Eiza González, Sam Heughan, Toby Kebbell, Guy Pearce, Lamorne Morris, Talulah Riley, Alex Hernandez e Jóhannes Haukur Jóhannesson. La pellicola è l’adattamento cinematografico del fumetto Bloodshot creato da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton. Dato l’interesse suscitato presso i lettori gli viene dedicata una serie regolare nel 1993 dal titolo Bloodshot che vede ai testi Kevin Van Hook e ai disegni Don Perlin.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 13 marzo 2020, mentre in Italia uscirà il 20 febbraio dello stesso anno distribuito da Warner Bros.. Il regista, Dave Wilson, ha un passato da realizzatore di videogame del calibro di Halo 2, Mass Effect 2 e BioShock. Per quanto riguarda il protagonista, Vin Diesel, è diventato famoso alla fine degli anni novanta per le sue apparizioni in diversi film hollywoodiani di successo tra cui Salvate il soldato Ryan (1998), Pitch Black (2000), xXx (2002). L’apice è stato toccato grazie alla serie di film Fast and Furious.