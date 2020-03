Bloomberg come Obi-Wan nel rispondere a Donald Trump

Se state seguendo le Primarie americane sicuramente sapete dei recenti eventi della campagna di Michael Bloomberg. L’ex-sindaco di New York ha inseguito la candidatura a Presidente per il Partito Democratico investendo moltissimo nella promozione, ma saltando le prime tornate elettorali. Dopo un debutto decisamente inferiore all’impegno profuso, ha poi deciso di ritirarsi. E al commiato sprezzante di Donald Trump, Bloomberg ha risposto con una citazione che qui su Orgoglio Nerd conosciamo molto bene…

Bloomberg risponde a tono a Trump, citando Star Wars

L’attuale Presidente degli Stati Uniti d’America ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un post in cui saluta il possibile avversario. Come spesso accade per Donald Trump il tono è decisamente sopra le righe, spiegando che Michael Bloomberg avrebbe dovuto ritirarsi fin da subito dalla corsa, perché non era adatto, usando anche nomignoli dispregiativi per parlare dei propri avversari.

“Mini Mike Bloomberg ha appena ‘lasciato’ la corsa per la Presidenza. Avrei potuto dirgli io stesso tempo fa che non aveva la forza necessaria e avrebbe risparmiato un miliardo di dollari, è questo che gli è costato davvero. Ora metterà soldi nella campagna di Sleepy Joe [Biden ndr] sperando di salvare la faccia. Non funzionerà!“.

A questo l’ex-candidato per il Partito Democratico ha risposto con un semplice “Ci vediamo presto, Donald“, accompagnato dall’iconica scena di combattimento tra Darth Vader e Obi-Wan Kenobi presa da Star Wars: Una nuova speranza. Il riferimento è chiaramente alla frase del Maestro Jedi che pronuncia poco prima di unirsi alla Forza: “Non puoi vincere, Dart. Se mi abbatti io diventerò più potente di quanto tu possa immaginare!“.

Un interessante scambio di battute che ci dice molto su come la comunicazione politica stia cambiando negli ultimi anni. E voi, cosa ne pensate? Pensate che ricollegarsi alla cultura pop sia un modo funzionale per riavvicinare la popolazione al dibattito?