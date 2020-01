BNA, trailer per il nuovo anime di Studio Trigger

Il portale ufficiale di BNA: Brand New Animal ha pubblicato un trailer sul nuovo anime originale prodotto dallo studio Trigger.

La serie sbarcherà sulle televisioni giapponesi a partire da aprile. L’anime arriverà su Netflix in Giappone. Riguardo la storia, sappiamo che è ambientata nel XXI secolo, periodo in cui l’umanità ha scoperto l’esistenza degli animali antropomorfi. Michiru viveva la sua vita tranquillamente, fin quando un giorno si trasforma in un tanuki dalle sembianze umane. Una situazione che spaventa e lo porta a scappare e rifugiarsi ad Anima City. Un centro abitato costruito 10 anni fa per ospitare i semi-umani. Qui conosce Shirou, un licantropo che odia gli umani.

Michiru protagonista della storia

Grazie a lui, Michiru apprende lo stile di vita, le preoccupazioni e i sentimenti dei semi-umani. Non appena i due decidono di scoprire qualcosa sull’improvvisa metamorfosi di Michiru, si ritrovano coinvolti in un grosso incidente. Al cast si aggiungono i due doppiatori Gara Takashima (nel ruolo di Barbaray Rose) e Michiyo Murase (Mary Itami). Oltre al regista Yoh Yoshinari e lo sceneggiatore Kazuki Nakashima , fra i membri dello staff è stata confermata la presenza di Yusuke Yoshigaki. Quest’ultima nel ruolo di character designer. Il design originale è stato realizzato da Genice Chan, mentre Naoki Takeda supervisionerà le animazioni. Mabanua comporrà la colonna sonora.

Ricordiamo che l’anime BNA – Brand New Animal, è stato annunciato da Trigger a inizio luglio a Los Angeles durante l’Anime Expo. L’ultimo lavoro dello studio Trigger, prima di questo, è stato il lungometraggio animato Promare. Proiettato lo scorso maggio nelle sale giapponesi, dove ha ottenuto un incasso di 730 milioni di Yen. L’Anime Expo è una fiera americana gestita dall’organizzazione non profit Society for the Promotion of Japanese Animation (SPJA). Salvo eccezioni, la fiera si tiene ogni anno agli inizi di luglio e per una durata di quattro giorni.