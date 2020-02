Bob Chapek, le sue prime parole da CEO Disney

Il nuovo CEO della Disney, Bob Chapek, ha commentato la sua recente promozione insieme alla notizia delle dimissioni di Bob Iger. Queste le sue parole: “Sono incredibilmente onorato di assumere il ruolo di CEO di quella che credo veramente sia la più grande azienda del mondo”. E ancora: “E di guidare i nostri membri e impiegati che hanno eccezionale talento e dedizione”. La nota di Chapek continua ringraziando Iger. Parole ricche di stima: “Bob Iger ha trasformato Disney nella società di intrattenimento e media più ammirata e di successo, e sono stato fortunato a godermi un posto in prima fila come membro del suo team di leadership.”

Chapek ha ricoperto già altri ruoli nella Disney

Bob Chapek – che ha ricoperto il ruolo di presidente di Parchi, esperienze e prodotti Disney dal 2018 – è stato nominato successore di Iger dopo che il dirigente Disney ha annunciato che si sarebbe allontanato dal ruolo di CEO per diventare presidente esecutivo del consiglio di amministrazione. Iger ha affermato che la promozione di Chapek è prevista da “parecchio tempo”. Lo stesso Iger ha spiegato in una nota la scelta: ” La mia uscita non è stata accelerata per nessun motivo particolare”. “Pensavamo solo fosse necessario apportare questo cambiamento”. Per poi aggiungere: “Ho la massima fiducia in Bob e non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con lui nei prossimi 22 mesi mentre”.

Bob Iger conferma la sua piena disponibilità: “Assumo questo nuovo ruolo e approfondisco le attività e operazioni globali della Disney, mentre continuo a concentrarmi sugli sforzi creativi della Società”. Bob Iger è stato il sesto amministratore delegato di Disney, ed è durato 15 anni. Sotto la sua guida, la società ha raggiunto picchi di successo e di dimensioni inauditi, grazie ad acquisizioni strategiche perfettamente funzionali. La prima è stata Pixar, direttamente da Steve Jobs, nel 2006. Lucasfilm (2012) e 21st Century Fox (2019).