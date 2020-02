Bob Iger commenta il suo abbandono come CEO Disney

La Walt Disney Company ha annunciato a sorpresa che Bob Iger non è più l’amministratore delegato della società. La società ha inoltre annunciato che Bob Chapek, ex presidente di Disney Parks, Experiences and Products, prenderà il suo posto. La partenza di Iger non è in realtà una grande sorpresa visto che il suo ultimo contratto scadrà nel 2021. Intanto, in una nota pubblicata da Disney, lui stesso ha spiegato il motivo della scelta.

Queste le sue parole: “Con il successo del lancio delle attività direct-to-consumer della Disney e l’integrazione della Twenty-First Century Fox ben avviata. Credo che questo sia il momento ottimale per passare a un nuovo CEO”. Per poi aggiungere: “Ho la massima fiducia in Bob e non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con lui nei prossimi 22 mesi mentre assume questo nuovo ruolo e approfondisce le attività e operazioni globali della Disney”. Infine chiarisce che: “Mentre continuo a concentrarmi sugli sforzi creativi della Società”.

Bob Iger affiancherà inizialmente Chapek

Sebbene l’affermazione di Bob Iger abbia un senso, il tempismo è ancora qualcosa che molti hanno trovato sospetto. Iger ha affrontato la questione durante una telefonata per le relazioni con gli investitori dopo l’annuncio, discutendo su come lui e Chapek lavoreranno insieme. Questa la spiegazione dettagliata: “Non è stato accelerato per nessun motivo particolare diverso da quello che sentivamo la necessità di apportare questo cambiamento”. E ancora: “Siamo stati coinvolti come un consiglio di amministrazione in un processo di successione davvero completo e molto serio. Abbiamo identificato Bob in realtà un po’ di tempo fa come un mio probabile successore”.

L’affiancamento di Bob Iger a Chapek è quindi necessario: “Questo gli dà l’opportunità anche a lavorare con me nei prossimi mesi per creare la transazione più agevole possibile”. Per raggiungere l’obiettivo: “Così quando me ne andrò avrà familiarità con tutti gli elementi dell’azienda, non solo quelli che ha già gestito, ma quelli che ora inizierà a gestire in questo nuovo ruolo”.