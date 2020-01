Netflix ha pubblicato il trailer della seconda parte della sesta e ultima stagione di BoJack Horseman.

BoJack Horseman: la seconda parte dal 31 gennaio 2020

L’ultima stagione è stata divisa in due parti. La prima è già disponibile sul noto servizio di streaming, mentre la seconda sbarcherà il 31 gennaio 2020. Il nuovo trailer ci spinge a scoprire come andrà a finire la saga del cavallo attore più famoso al mondo. Creata da Raphael Bob-Waksberg, la serie è prodotta da Bob-Waksberg, Steven A. Cohen e Noel Bright. Arnett e Paul sono anche produttori esecutivi. La serie conta sulle voci di Will Arnett (BoJack), Aaron Paul (Todd Chavez), Alison Brie (Diane Nguyen), Paul F. Tompkins (Mr. Peanutbutter) e Amy Sedaris (Princess Carolyn). Accanto a loro troviamo Kristen Schaal (Sarah Lynn), Patton Oswalt (Pinky Penguin), J.K. Simmons (Lenny Turtletaub) e Aparna Nancherla (Hollyhock).

Il finale di metà stagione ci proietta verso nuovi cambiamenti nella vita di BoJack. Un periodo in cui il protagonista sembra aver trovato la pace interiore oltre a sconfiggere i suoi demoni. Una coppia di reporter però lo mette di nuovo in pericolo quando torna a indagare sulla morte di Sarah Lynn, avvicinandosi sempre più alla verità sul coinvolgimento di BoJack. Allo stesso tempo, la sorellastra del protagonista, Hollyhock, cerca di scoprire un segreto di BoJack che potrebbe rappresentare una nuova minacci. Il tutto è legato infatti al periodo da lui passato in New Mexico.

Tutto porta quindi ad un finale dai tanti colpi di scena, visto che ora BoJack dovrà fare i conti con le due peggiori azioni della sua vita. Riuscirà ad uscire indenne da questa situazione? La serie vanta la partecipazione di numerose celebrità e di personaggi famosi nel mondo dello spettacolo, come ad esempio Margo Martindale, Daniel Radcliffe, Henry Winkler e Paul McCartney.