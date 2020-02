Bong Joon-Ho, che con il suo Parasite ha vinto 4 statuette alla cerimonia degli Oscar, ha svelato un simpatico aneddoto. Il regista ha raccontato di aver ricevuto una lettera da Martin Scorsese, che aveva ringraziato pubblicamente dopo la vittoria. Queste le sue parole: “Ho letto una sua lettera giusto qualche ora fa ed è stato un vero onore. Mi ha detto che ho fatto un buon lavoro e che ora devo riposare”. Per poi aggiungere: “Ma solo un po’ perché lui e un sacco di altre persone stanno aspettando con ansia il mio prossimo film”.

Bong Joon-Ho e Scorsese: ammirazione reciproca

Alla Mean Girls, Bong Joon-Ho dedicò parole al miele al collega Scorsese. “Se potessi farei a pezzettini il mio Oscar ne darei una parte a tutti i colleghi che erano con me in gara e che ho ammirato e studiato sempre. A cominciare da Martin Scorsese”, dichiarò il regista coreano.

Parasite è un film del 2019 diretto da Bong Joon-ho. È stato presentato al 72º Festival di Cannes, dove ha vinto la Palma d’oro, diventando il primo film sudcoreano ad aggiudicarsi tale riconoscimento. È stato anche il primo film sudcoreano a venire candidato ai Premi Oscar, vincendone quattro, tra cui quello per il miglior film, mai assegnato fino a quel momento a un lungometraggio non in lingua inglese.

La colonna sonora del film Parasite è stata composta da Jung Jae-il, che aveva già collaborato con Bong Joon-ho nel suo precedente film Okja. È stata pubblicata in un album in Corea del Sud il 31 maggio del 2019 da Stone Music Entertainment. Il brano presente durante i titoli di coda, Soju One Glass, è stato scritto dal regista e cantato da Choi Woo-shik, interprete di Ki-woo nel film. In una scena del film è presente il brano In ginocchio da te di Gianni Morandi, scelto dal regista per via del suo titolo.