Bookabook regala un ebook in cambio della promessa di tornare in libreria

Bookabook, prima casa editrice italiana a pubblicare libri attraverso il crowdfunding, lancia #promettimiunlibro, la call to action che invita gli italiani ad acquistare nelle librerie, non appena riapriranno, per arginare la difficoltà economica in cui molte attività si trovano in questi giorni.

Bookabook ti regala un libro in cambio di una promessa

Dal 6 all’11 aprile potrete scaricare gratuitamente la versione digitale del libro In attesa degli altri trasmettiamo musica da ballo di Malusa Kosgran direttamente dal sito di Bookabook: l’iniziativa chiede ai lettori bookabook l’impegno morale di acquistare un libro in libreria, di qualsiasi editore, una volta finito il lockdown.

Con l’iniziativa #promettimiunlibro, Bookabook intende sostenere le librerie in un momento particolarmente difficile per il commercio al dettaglio.

“Nel mondo del libro questa emergenza rischia di avere uno strascico molto lungo” afferma Tomaso Greco, co-fondatore di bookabook insieme a Emanuela Furiosi “Le librerie sono chiuse da tempo e molte di loro, soprattutto le indipendenti, faranno fatica a far quadrare i conti, a pagare personale e affitti. Abbiamo quindi deciso di replicare la nostra iniziativa di Solidarietà Digitale attiva dall’inizio del lockdown, ma con una novità: questa volta non sarà un regalo. Chiediamo ai lettori qualcosa in cambio: potranno scaricare gratuitamente l’ebook del libro che abbiamo scelto per loro ma con la promessa che acquisteranno un altro libro in libreria non appena queste ultime riapriranno. Chi ama la lettura potrà così fare un gesto concreto e decisivo per sostenere i librai”.

Bookabook ha scelto di regalare proprio In attesa degli altri trasmettiamo musica da ballo con #promettimiunlibro non casualmente: l’opera infatti è un romanzo che abbraccia idealmente tutt’Italia, perché ambientato tra nord e sud e tra due diverse epoche storiche. Una scelta che ha vluto gridare un messaggio di unione e solidarietà in un momento difficile come quello che stiamo vivendo e che strizza l’occhio alla primavera grazie ai titoli dei vari capitoli, legati a doppio filo al mondo della flora e al lavoro di agricoltore e giardiniere del protagonista.

La storia, ruota intorno alla scomparsa Antonio Di Pinto, agricoltore di Bisceglie ultra sessantenne. Mentre le indagini ufficiali procedono lentamente, la famiglia si raccoglie in un’attesa composta, ma disperata. Per scoprire che fine ha fatto Antonio, che moglie, figlie, sorelle, nipoti e operai credono di conoscere, sarà necessario riportare le lancette dell’orologio a molti anni prima: in una Milano degli anni Sessanta, dove Antonio è Antonino, un “piccolo uomo” di dieci anni mandato a guadagnarsi il pane nel capoluogo lombardo in compagnia del suo sogno di gloria: diventare un grande campione di ciclismo come Fausto Coppi.

Scritto da Malusa Kosgran, In attesa degli altri trasmettiamo musica da ballo è un libro che si ispira a più storie vere. Kosgran è una sceneggiatrice di fumetti approdata alla narrativa. Nata a Milano nel 1974, cresce in Puglia per poi tornare nel capoluogo lombardo a diciotto anni per frequentare la scuola di fumetto di via Savona e poi l’Accademia Disney. Con all’attivo altri due romanzi pubblicati, racconti e albi che scrive e illustra, oggi Malusa Kosgran è tornata in Puglia; In attesa degli altri trasmettiamo musica da ballo è il suo terzo romanzo.

Sulla pagina dedicata a #promettimiunlibro è possibile prendere parte all’iniziativa e ottenere il codice per scaricare gratuitamente l’ebook.