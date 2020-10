Quanto è costato Borat 2 ad Amazon?

Borat 2 continua a fare notizia grazie ai nuovi dettagli sulla produzione. Sacha Baron Cohen aveva inizialmente pianificato di rilasciare il sequel nelle sale attraverso la Universal prima che alla fine arrivasse su Amazon per un prezzo di circa $ 80 milioni. Come riportato da Deadline, Cohen stava spingendo per avere Borat Subsequent Moviefilm nelle sale prima delle elezioni. La Universal, considerando la chiusura dei cinema, ha optato per lo streamer. Quindi lo studio ha permesso a Baron Cohen di acquistare il suo sequel e proporlo ai vari colossi dello streaming con Amazon vincitore tra le varie offerte per Borat 2.

Varie le offerte degli streamer per lo show

Baron Cohen desiderava specificamente una versione in streaming anziché PVOD. Il tutto per consentire al pubblico più ampio possibile di vederlo senza la necessità di una transazione aggiuntiva. In sostanza, non voleva scherzare con quella ‘sciocchezza’ “$ 20- $ 30 per noleggio” che attualmente dilaga su smart TV e Rokus ovunque. Borat 2 è rimasto saldamente in primo piano dalla sua uscita di venerdì scorso. C’è stato anche un contraccolpo sul modo in cui Baron Cohen ha trattato alcune persone nel film, tra cui la defunta sopravvissuta di Holocasut Judith Dim Evans e una baby sitter gentile (ed estremamente paziente) di nome Jeanise Jones. La polemica è prevedibile da un progetto di Baron Cohen, che da diversi decenni si spinge oltre i limiti con i suoi personaggi satirici.

Secondo The Hollywood Reporter, il sequel di Borat è stato visto da “decine di milioni di clienti”. Come altri servizi di streaming, Amazon non riporta cifre esatte di visualizzazione per la sua programmazione. “Sacha ha creato magistralmente uno dei film più apprezzati di questi tempi senza precedenti, mostrando alcuni dei migliori e dei peggiori di noi, avvolti in un momento oltraggioso dopo l’altro”, ha detto Jennifer Salke, capo di Amazon Studios. “Ma in sostanza, Borat 2 è una storia commovente di una relazione padre-figlia e di emancipazione femminile vista attraverso una lente isterica e satirica”. Per poi aggiungere: “Con l’eccezionale lancio di questo film globale, è chiaro che i nostri clienti in tutto il mondo vogliono contenuti questo è sia pertinente che divertente”. Grande successo quindi per Borat 2 su Amazon.