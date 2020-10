Borat 2: il primo teaser si concentra su Donald Trump...

Dopo il primo dibattito presidenziale tra Donald Trump e Joe Biden, è stato pubblicato il primo teaser di Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan. Nel teaser di Borat 2, condiviso sulla pagina Twitter della Repubblica del Kazakistan, l’ormai famigerato personaggio di Sacha Baron Cohen può essere ascoltato mentre promuove la campagna di rielezione di Donald Trump su clip e immagini del presidente. “Congratulazioni al grande amico del popolo kazako Donald Trump per aver vinto il dibattito oggi!” “Risultato impressionante e sorprendente per un premier forte che ha sempre messo al primo posto America e Kazakistan!”

Di seguito potete dare un’occhiata al primo teaser di Borat 2 che vede protagonista Donald Trump.

Congratulation to great friend of the Kazakh people @realDonaldTrump for winning debate today! Impressive and amazing result for a strong premier who always put America and Kazakhstan first! pic.twitter.com/qLljQ8b5UU — Republic of Kazakhstan 🇰🇿 (@KazakhstanGovt) September 30, 2020

Ad inizio settembre la notizia del sequel

La notizia del sequel segreto di Borat del 2006. è arrivata ad inizio settembre. Non si sa molto del film, ma alcuni dettagli sono trapelati. Questi mostrano la presenza sia del vicepresidente Mike Pence che dell’ex sindaco di New York Rudy Giuliani. Nel frattempo, il primo film di Borat, intitolato Borat! Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan, ha mostrato il barone Cohen mentre si recava sotto copertura come giornalista dal Kazakistan per intervistare gli americani.

Il film ha ricevuto ampi elogi e ha persino vinto il Golden Globe Award come miglior attore in un film. Borat 2 è scritto da Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer. Oltre a Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman e Lee Kern. Con una storia di Cohen, Hines, Swimer e Nina Pedrad. Sarà disponibile per gli abbonati Amazon Prime in 240 paesi e territori a fine ottobre.