Amazon Studios ha acquisito i diritti mondiali del sequel del film Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan. Il film, con Sacha Baron Cohen nel ruolo del protagonista ancora una volta, sarà presentato in anteprima a fine ottobre su Amazon Prime.

Ecco il trailer:

Diretto da Jason Woliner. Scritto da Sacha Baron Cohen & Anthony Hines & Dan Swimer & Peter Baynham & Erica Rivinoja & Dan Mazer & Jena Friedman & Lee Kern. Prodotto da Sacha Baron Cohen, Monica Levinson e Anthony Hines. Executive Producer: Buddy Enright, Nicholas Hatton, Peter Baynham, Dan Mazer e Stuart Miller. Con Sacha Baron Cohen & Irina Nowak. Borat 2 sarà disponibile in tutto il mondo il 23 ottobre in esclusiva su Amazon Prime Video.

Baron Cohen ha girato scene molto pericolose

Baron Cohen ha rischiato la vita più volte per girare le scene di Borat 2. L’attore, secondo recenti indiscrezioni, ha dovuto indossare un giubbotto antiproiettile in due diversi giorni di riprese. Inoltre in molti giorni c’erano scenari rischiosi e pericolosi durante le riprese. L’attore è riuscito a fare un buon lavoro mantenendo il film segreto, anche se la notizia è trapelata un po’ dopo la conclusione. CAA Media Finance lo ha mostrato agli acquirenti e ha stabilito l’accordo di distribuzione.

Quello che sappiamo, sulla base dei resoconti della WGA, ora eliminata, è il team di scrittori apparentemente coinvolti nel progetto. Ovvero: Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja. Oltre a Dan Mazer, Jena Friedman Lee Kern. L’unica certezza sta nel ritorno di Sacha Baron Cohen nel ruolo del personaggio televisivo kazako Borat. Rilasciato nel 2006, il primo Borat è stato nominato per la migliore sceneggiatura adattata agli Oscar del 2007 e ha incassato oltre 260 milioni di dollari a livello globale. Sebbene il bottino possa essere piccolo rispetto ai budget di produzione dei film di oggi, Borat è stato prodotto con un misero budget, circa 18 milioni di dollari concessi dalla 20th Century Fox.