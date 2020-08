I fan sono in fermento dopo che online è apparso un video che mostra Sacha Baron Cohen in costume. Immagini che sembrano preannunciare il ritorno di Borat. NME riporta la notizia del video che proviene da un TikTok e mostra chiaramente Cohen vestito come il suo personaggio in un camion mentre viene trainato da un furgone con il cameramen nella parte posteriore. Questa non è la prima volta che Cohen è stato sorpreso a filmare qualcosa quest’estate, è per questi che ora i fan si chiedono se una seconda stagione della sua serie Showtime “Who Is America?” possa essere in arrivo.

Just saw a live shooting of Borat driving some yellow hooptie truck in my hood!!! 😂🙌🏾…. pic.twitter.com/NSDmrKgPPe — Switzon S. Wigfall, III (SSWIII) (@switzonthegreat) August 17, 2020

Cohen protagonista di alcuni episodi discutibili

All’inizio di questa estate, Cohen è stato avvistato a una manifestazione di destra, “Marcia per i nostri diritti”, a Washington. L’attore era vestito con abiti da contadino e intento a cantare una canzone razzista con alcuni partecipanti. Alcune settimane dopo si è assicurato un colloquio con l’ex sindaco di New York Rudy Giuliani. Quest’ultimo ha chiamato la polizia dopo che si era avvicinato al politico in un “bikini rosa scintillante”.

Ricordiamo che Borat Sagdiyev è un giornalista immaginario kazako inventato e interpretato da Sacha Baron Cohen. È il protagonista del film Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan. In italiano Borat – Studio culturale sull’America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan. l film è un falso documentario a basso costo. La distribuzione è affidata alla 20th Century Fox e il regista è Larry Charles. Il film segue il protagonista attraverso gli Stati Uniti, dove commette volutamente degli errori sulle differenze culturali esistenti con gli americani. Si innamora di Pamela Anderson dopo aver visto Baywatch nella sua stanza d’albergo e promette a se stesso che lei diventerà sua moglie.