Il sequel di Borat è stato girato di nascosto e già proiettato

Il sequel di Borat è in arrivo. Sembra infatti che Sacha Baron Cohen e il suo team abbiano già filmato il progetto nella sua interezza. Un nuovo rapporto di Collider afferma che Cohen ha filmato un seguito diretto al Borat: Cultural Learnings of America Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan interamente in segreto.

Sembra anche che la pellicola sia stata già proiettata e mostrata ai responsabili degli studi.

Il sequel di Borat è in arrivo

Rilasciato nel 2006, il primo Borat è stato nominato per la migliore sceneggiatura adattata agli Oscar del 2007 e ha incassato oltre 260 milioni di dollari a livello globale. Sebbene il bottino possa essere piccolo rispetto ai budget di produzione dei film di oggi, Borat è stato prodotto con un misero budget, circa 18 milioni di dollari concessi dalla 20th Century Fox.

Al momento non è ancora chiaro se 20th Century abbia qualche coinvolgimento nella produzione attuale, specialmente dopo essere stata acquistata dalla Disney l’anno scorso.

Le informazioni a nostra disposizione sono davvero poche. Non sappiamo praticamente nulla, ma visto che il film è stato già girato e anche proiettato, ci aspettiamo un annuncio ufficiale nei prossimi giorni. L’unica certezza è che il film c’è, esiste e qualcuno lo ha già visto.

Basato sui personaggi creati da Cohen, Larry Charles ha diretto la pellicola mentre Cohen e Jay Roach l’hanno prodotta. Non è chiaro se Charles o Roach siano coinvolti nel progetto questa volta. Se invece siete curiosi di vedere Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan perché ancora non avete avuto l’opportunità di ammirarlo, vi farà piacere sapere che la pellicola è disponibile ovunque vengano venduti film.

Proprio ovunque, fidatevi.