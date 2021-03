Borderlands: trovata l’attrice per Tiny Tina

Ariana Greenblatt interpreterà Tiny Tina, l’adolescente esperta di esplosivi, nell’adattamento di Eli Roth del fenomeno dei videogiochi “Borderlands“. Si unisce a Cate Blanchett come Lilith, Kevin Hart come Roland, Jamie Lee Curtis come Dr. Tannis e Jack Black come Claptrap. La storia delle versioni cinematografiche dei videogiochi può essere un po’ imprevedibile: “Sonic the Hedgehog” è stato un successo, così come “Lara Croft: Tomb Raider”, contrapposti a flop come “Super Mario Brothers” e “Assassins Creed”. Ma c’è una ragione per cui “Borderlands” è molto atteso. È uno dei franchise di videogiochi di maggior successo al mondo, con oltre 68 milioni di unità vendute in tutto il mondo, tra cui oltre 24 milioni di unità di “Borderlands 2” e 12 milioni di unità vendute per “Borderlands 3.”

Ariana Greenblatt già protagonista di molti show

Ariana Greenblatt ha già accumulato alcuni crediti impressionanti nonostante la sua giovanissima età. Ha recitato in “Love and Monsters”, “The One and Only Ivan” e ha avuto un ruolo da voce in “Scoob”. In precedenza ha recitato nella serie di Disney Channel “Stuck in the Middle” ed è apparsa in “Avengers: Infinity War” e “A Bad Moms Christmas” della Marvel. La ritroveremo inoltre accanto a Gina Rodriguez in “Awake” di Netflix, nonché un ruolo di supporto nel musical di Lin-Manuel Miranda “In the Heights”. Ha ottenuto la parte di Tiny Tina in Borderlands dopo una ricerca in tutto il mondo.

“Ariana è un nuovo talento spettacolare nel cinema”, ha detto Eli Roth. “Ha già lavorato con molti dei miei stretti collaboratori e tutti ne sono entusiasti. Ci ha sconvolti tutti durante la sua audizione e non vedo l’ora di vederla portare sul grande schermo la selvaggia, folle e imprevedibile Tiny Tina. Sta per esplodere sullo schermo come una delle granate di Tina”.

L’ultima bozza di “Borderlands” è dello sceneggiatore due volte vincitore di un Emmy Craig Mazin (“Chernobyl”). Avi Arad e Ari Arad stanno producendo attraverso la loro bandiera Arad Productions, con Erik Feig che produce anche tramite Picturestart. James Myers e Aaron Edmonds stanno supervisionando il progetto per conto di Lionsgate. Emmy Yu sta supervisionando il film per Arad Productions. Lucy Kitada e Royce Reeves-Darby stanno supervisionando il progetto per Picturestart.