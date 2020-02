Borderlands: il film sarà diretto da Eli Roth

Borderlands avrà il suo film. La notizia non è delle più fresche, ma è stato da poco annunciato chi sarà al timone registico del lungometraggio: Eli Roth. Già regista e sceneggiatore di Cabin Fever (2002), Hostel (2005) e Hostel II (2007), Roth si è occupato anche della regia de Il mistero della casa del tempo (2018). La notizia è stata segnalata su Twitter da Randy Pitchford, CEO della Gearbox Software.

I’m very excited to welcome Eli Roth as Director of the Borderlands movie in development with Lionsgate and Arad Productions. Please welcome @EliRoth to the team and be sure to catch the @GearboxOfficial Main Theater Show at #PAXEast on 2/27 to learn more. #borderlandsmovie pic.twitter.com/Uaxs7jm10i

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) February 20, 2020