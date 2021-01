Borderlands: Kevin Hart sarà il protagonista del film

Dopo aver interpretato un avatar di un videogioco in due film di Jumanji, Kevin Hart ha ufficialmente firmato per un altro tipo di avventura di gioco: reciterà nell’adattamento di Borderlands di Lionsgate. Kevin Hart interpreterà l’abile soldato Roland in quella che sarà una svolta più seria per la star, nota in tutto il mondo per le sue doti comiche. Era in trattative da mesi, e quei colloqui sono diventati pubblici per la prima volta a dicembre, quando gli Illuminerdi lanciò l’indiscrezione.

Borderlands, nel film con Kevin Hart anche Cate Blanchett

Eli Roth sta dirigendo il film Borderlands, che vede anche Cate Blanchett nel ruolo della leggendaria ladra Lilith. Il creatore di Chernobyl vincitore di un Emmy Craig Mazin ha scritto la sceneggiatura. “Sono entusiasta di lavorare con Kevin”, ha detto Roth . “Borderlands è un tipo diverso di ruolo per lui e siamo entusiasti di far conoscere al pubblico un lato di Kevin che non hanno mai visto prima. Diventerà un fantastico Roland”. Nathan Kahane, presidente del Lionsgate Motion Picture Group, ha aggiunto: “Kevin è stato autore di alcuni dei più grandi successi del mondo e il nostro materiale di partenza è ispirato a uno dei videogiochi più venduti”. Per poi concludere: “Adoriamo il modo in cui il nostro team di registi ha adattato questa storia e non potremmo essere in mani di creative migliori”.

Il videogioco Borderlands è stato lanciato nel 2009, con Gearbox Software e l’editore 2K che hanno fatto debuttare l’ultimo titolo, Borderlands 3, nel settembre 2019. La serie ha venduto più di 66 milioni di unità. Avi Arad e Ari Arad stanno producendo Borderlands tramite il loro banner Arad Productions. Erik Feig sta producendo tramite Picturestart. I produttori esecutivi sono Randy Pitchford, produttore esecutivo del franchise di videogiochi Borderlands e fondatore della Gearbox Entertainment Company. Oltre a Strauss Zelnick, presidente e CEO di Take-Two Interactive.