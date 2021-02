Disney+ annuncia ufficialmente la quarta stagione di Boris

La quarta stagione di Boris sarà finalmente realtà e arriverà su Disney+. La notizia era già trapelata negli scorsi giorni, ma ora è arrivata la conferma definitiva dall’azienda. Nel corso dell’evento di presentazione di Star, nuovo brand della piattaforma di streaming, appena conclusosi, Disney ha rivelato alcuni dei prossimi progetti italiani previsti per il servizio. E fra questi, proprio anche l’attesissima quarta stagione di Boris.

Boris, la quarta stagione si farà su Disney+, ora è ufficiale!

Proprio sulle indiscrezioni delle ultime settimane è incentrato il piccolo video promozionale che vede René Ferretti smentire agli ex-colleghi l’idea di un ritorno sul campo. Vediamo infatti l’iconico regista tormentato dalle chiamate di Arianna e tutti gli altri membri della troupe che chiedono informazioni su questo ritorno sul set. Tuttavia, nonostante le negazioni poco dopo arriva l’ufficialità: la quarta stagione di Boris è in arrivo su Disney+.

Non ci sono tantissime informazioni a riguardo per il momento. Lorenzo Mieli affiancherà alla scrittura Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, autori dello show originale insieme a Mattia Torre, scomparso nel 2019 e a cui questo nuovo progetto è dedicato.

Sulla trama non ci sono ancora dettagli, ma è stato dato solo un piccolissimo assaggio. Vedremo infatti l’intera squadra di René Ferretti alle prese con il mondo dei nuovi media. Esattamente quindi come Boris ha parlato di televisione in televisione e di cinema al cinema, questo ritorno nel mondo dello streaming tratterà delle nuove piattaforme e dell’avvento dei social network.

Non si tratta dell’unico contenuto originale italiano rivelato durante l’evento. Tra i progetti in lavorazione per il nuovo brand Star c’è infatti anche The Good Mothers, tratto dall’omonimo romanzo di Alex Perry, e uno show basato su Le fate ignoranti, film cult del 2001 di Ferzan Özpetek che tornerà come regista e showrunner della serie TV.