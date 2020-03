Bosch, in arrivo la sesta stagione su Amazon Prime Video

La sesta stagione di Bosch, la serie più longeva di Amazon Prime Video, sarà disponibile a partire dal 17 Aprile in esclusiva su Amazon Prime Video. Bosch è una serie televisiva basata sui best seller di Michael Connelly; la sesta stagione vede i detective alle prese con una minaccia mortale alla città di Los Angeles .

Bosch, la sesta stagione su Amazon Prime Video prevede delle interessanti sorprese

Come annunciato già in precedenza, Bosch è anche stata rinnovata per una settima e ultima stagione. La serie è composta da episodi della durata di un’ora e conta nel cast Titus Welliver (Lost) nei panni del Detective della Omicidi Harry Bosch, Jamie Hector (The Wire) nel ruolo del Detective Jerry Edgar, Amy Aquino (Being Human) nei panni della Tenente Grace Billets, Madison Lintz (The Walking Dead) nel ruolo di Maddie Bosch e Lance Reddick (John Wick: Chapter 3 – Parabellum) nel ruolo del Capo Irvin Irving.

Di seguito la sinossi ufficiale della sesta stagione:

‘Nei dieci episodi della sesta stagione, dopo che un fisico medico viene assassinato e il materiale radioattivo potenzialmente mortale che portava con sé scompare, Bosch si ritrova al centro di un complesso caso tra un omicidio, una caotica indagine federale e una catastrofica minaccia alla città di Los Angeles – la città a cui ha giurato servizio e protezione’.

Bosch è stata sviluppata per la TV da Eric Overmyer (Treme, The Wire, Homicide: Life on the Streets) ed è prodotta da Welliver, Pieter Jan Brugge (Heat, The Insider, The Clearing), Bastin (The 100 Code, American Odyssey, The Comedians), Connelly, Overmyer, Daniel Pyne (Backstabbing For Beginners, Fracture, The Manchurian Candidate), James Baker e Bo Stehmeier.

Le prime cinque stagioni di Bosch sono già disponibili in streaming, in esclusiva per i clienti Prime, attraverso l’app di Prime Video per TV, dispositivi connessi come la Fire TV, dispositivi mobili o online all’indirizzo: www.amazon.com/boschtv. Gli abbonati possono anche scaricare la serie sui dispositivi mobili per la visione offline senza costi aggiuntivi. La serie sarà rilasciata su base globale e sarà disponibile su PrimeVideo.com per i clienti Prime in più di 200 paesi.