Le donne del cinema d’azione combattono online

Tantissime donne del cinema d’azione si sono scontrate in un combattimento online. Una sfida a distanza che parte dalla famosa stuntwoman Zoë Bell e che prosegue attraversando alcuni dei volti più noti del settore. Il tutto confezionato in un video virale con tantissime apparizioni a sorpresa che potete vedere qui di seguito, appropriatamente chiamato Boss Bitch Fight Challenge.

Lo scontro tra le donne del cinema d’azione avviene a distanza nella Boss Bitch Fight Challenge

Tutto parte proprio da Bell, una delle più note stuntwoman di Hollywood, anche grazie alla collaborazione con Quentin Tarantino che l’ha spesso posta in prima linea nei suoi film, come in A prova di morte o recentemente C’era una volta a… Hollywood. La donna è a casa sul divano, lamentandosi della noia da lockdown e del fatto che vuole solo giovare con le amiche. Dopodiché lancia un calcio verso la videocamera, che arriva direttamente a un’altra attrice molto amata: Lucy Lawless.

Dalla ex-Xena (che recupera per l’occasione il suo mitico Chakram) il testimone passa poi piano piano a tantissimi altri volti più o meno noti del cinema d’azione. Nel corso del video della Boss Bitch Fight Challenge vediamo infatti passare tante attrici del settore. Si va da Florence Pugh (prossimamente Yelena Belova in Black Widow) alla ‘sorella’ Scarlett Johansson, per poi viaggiare da Margot “Harley Quinn” Robbie, Drew Barrymore, Cameron Diaz, Zoe Saldana e molte altre ancora.

Il tutto sfruttando non solo calci e pugni, ma anche tante armi non convenzionali. Negli stacchi da una clip all’altra le donne si attaccano con puzzle, pistole ad acqua e addirittura un cane!

Un viaggio bizzarro e simpatico, che aiuta anche a mettere in luce il lavoro delle stuntwoman e dei loro colleghi uomini. Una categoria che da anni richiede un maggiore riconoscimento da parte del mondo del cinema, con riconoscimenti dedicati sui palchi più importanti.