Bowie, un fumetto da collezione dedicato a David Bowie

Changes, Starman, Suffragette City, Space Oddity, Life on Mars?, Heroes, Ziggy Stardust, Lazarus e molti, molti altri ancora. Questi sono solo alcuni dei pezzi più famosi della carriera di David Bowie, una delle rockstar più importanti del Novecento. Una figura incredibile dentro e fuori dal palco, dentro e fuori dallo stereo. Per celebrarne il ricordo, in occasione del quarto anniversario dalla sua scomparsa, Panini Comics ha annunciato l’uscita di un fumetto dedicato proprio a David Bowie.

David Bowie, il fumetto dal collezione di Panini Comics

Si intitola ufficialmente Bowie – Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams e racconta la vita del Duca Bianco. La storia completa di una delle figure più rilevanti della cultura del secolo scorso. Un artista che ha sempre rifiutato di farsi incasellare in etichette specifiche, conquistando fan in tutto il mondo non solo tramite la propria musica, ma con performance artistiche a trecentosessanta gradi.

A occuparsi della sceneggiatura del volume è stato Steve Horton, già autore per case editrici americane come DC Comics, Image, Dark Horse e IDW. A rendere vive le parole di quest’ultimo è la coppia formata da Michael Allred e la moglie Laura. Un sodalizio che prosegue anche in questo fumetto dedicato a David Bowie, con il primo ai disegni e la seconda ai colori.

Cosa ne pensate? Siete tra i tanti che nel mondo si sono innamorati della musica e della vita del leggendario David Bowie? Siete incuriositi da questo Bowie – Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams? Quali grandi avventure della storia del rock vi piacerebbe vedere trasformate in un fumetto?