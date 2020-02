Brad Pitt sparirà per un po’ di tempo dopo la vittoria agli Oscar

Brad Pitt, reduce dalla vittoria dell’Oscar come attore non protagonista grazie al film C’era una volta a…Hollywood, pare voglia fermarsi per un po’. Nel backstage degli Oscar, durante le consuete interviste con i giornalisti, Pitt ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole: “Penso che sia il momento giusto per scomparire per un po’ e ritornare a fare altre cose”. L’attore ha risposto anche a chi gli ha chiesto se questo momento fosse il più alto della sua carriera. Le parole non lasciano dubbi: “Spero di no. Spero che ci sarà anche altro dopo questo”. Ovviamente Brad Pitt non si ritirerà dal mondo del cinema e della recitazione ma diminuirà le sue apparizioni pubbliche. Durante il discorso di ringraziamento, Pitt ha elogiato il regista Quentin Tarantino e la co-star Leonardo DiCaprio.

Prima di vincere l’Oscar per il ruolo di Cliff Booth, Brad Pitt aveva già ottenuto molti riconoscimenti per la sua interpretazione, tra cui un Golden Globe e un Bafta. C’era una volta a… Hollywood (Once Upon a Time… in Hollywood) è un film del 2019 scritto e diretto da Quentin Tarantino. Il film, con protagonisti Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, è ambientato nella Los Angeles del 1969, Segue le vicende di un attore televisivo in declino e della sua controfigura che, intenti a farsi strada nell’industria cinematografica hollywoodiana. I due si ritrovano ad essere vicini di casa di Sharon Tate, appena qualche mese prima del massacro di Cielo Drive.

Ottimi incassi in Italia per C’era una volta a…Hollywood

Ben accolto dalla critica, nel 2020 C’era una volta a…Hollywood ha vinto 3 Golden Globe su 5 candidature, tra cui il Golden Globe per il miglior film commedia o musicale, e 2 Premi Oscar su un totale di 10 candidature. In Cina è stata sospesa l’uscita del film dopo le lamentele inviate dalla figlia di Bruce Lee. In Italia, in un solo giorno ha incassato quasi un milione di euro.